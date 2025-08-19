　
地方 地方焦點

林業署嘉義分署協助災民重建家園　金質獎廠商免費修屋！

▲▼ 林業署嘉義分署協助嘉義縣布袋鎮居民媒合金質獎廠商修復受災屋 。（圖／林業署嘉義分署提供）

▲▼ 林業署嘉義分署協助嘉義縣布袋鎮居民媒合金質獎廠商修復受災屋 。（圖／林業署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，造成多處民宅屋頂牆面受損嚴重，農業部林業及自然保育署嘉義分署在「行政院雲嘉南災害復原前進指揮所」調度下，媒合廠商協助嘉義縣布袋鎮居民重建家園。透過嘉義分署的號召，立成工程顧問有限公司及良展營造有限公司等2間金質獎優良廠商主動加入災修行列，今（19）日在嘉義分署分署長李定忠及嘉義縣布袋鎮鎮長蔡瑋傑的見證下，受災民眾正式與廠商簽約，廠商允諾會以最短的時間備料施工，將房屋儘速修繕完成，並且發揮「雪中送炭」精神負擔全額費用，讓住戶有安心棲身的家園。

嘉義分署表示，丹娜絲颱風是中央氣象署自1958年有完整紀錄以來首個於嘉義登陸的颱風，布袋鎮更是首當其衝的區域，該分署接獲行政院前進指揮所的指示後，立即投入災損房屋修繕媒合工作，號召合作的優良廠商一同協助，其中立成工程顧問有限公司及良展營造有限公司即義不容辭加入。

▲▼ 林業署嘉義分署協助嘉義縣布袋鎮居民媒合金質獎廠商修復受災屋 。（圖／林業署嘉義分署提供）

▲廠商與受災住戶完成簽約，廠商允諾會以最快速度備料施工，讓住戶有安心的家園。（圖／林業署嘉義分署提供）

經過嘉義分署與廠商多次至布袋鎮向受損住戶說明、瞭解需求、丈量及報價，終於取得屋主蔡先生及住戶吳女士的同意，廠商為減輕受災住戶的經濟壓力，更主動表達願意承擔全額費用，希望讓吳女士夫婦能有一個安全也安心的住所。嘉義分署感謝金質獎優良廠商對於受災戶的善舉，也贈與文創商品以表達感謝之意。

▲▼ 林業署嘉義分署協助嘉義縣布袋鎮居民媒合金質獎廠商修復受災屋 。（圖／林業署嘉義分署提供）

▲布袋鎮蔡瑋傑鎮長向受災住戶吳女士再次說明簽約的內容 。（圖／林業署嘉義分署提供）

受災屋主蔡先生則表示，房屋目前無償提供住戶吳女士及其先生使用，因受丹娜絲颱風重創，修繕費用可觀實在無力負擔，原想以修補部分損壞方式維持房屋基本功能，但嘉南地區因此次風災受創面積大，僅部分修補方式更不易尋求廠商承接，幸好有嘉義分署的媒合協助，引介優良又有善心的廠商幫忙，終於讓房屋修繕有了曙光。住戶吳女士感謝表示其先生長期洗腎，在屋主蔡先生的幫助下才有了棲身之處，颱風造成房屋屋頂及牆面受損，近期南部又常有豪大雨發生，生活環境實在讓人擔憂卻也無力改善，現在有政府單位及廠商願意大力協助，終於能露出笑容把心中的大石放下。

▲▼ 林業署嘉義分署協助嘉義縣布袋鎮居民媒合金質獎廠商修復受災屋 。（圖／林業署嘉義分署提供）

▲位於布袋的房屋因丹娜絲颱風重創，導致屋頂受損 。（圖／林業署嘉義分署提供）

嘉義分署強調，將攜手優質廠商持續協助布袋鎮受災住戶重建家園，協助民眾早日恢復正常且安全的生活。為加速修繕進度，凡屋頂及外牆合計損壞面積達20平方公尺以上且符合「復原慰助金」請領資格之受災戶，可直接洽各里辦公處，由里幹事協助登記媒合修繕，若於8月31日前完成與政府媒合廠商簽約，可再獲得行政院協助修繕拆除獎勵措施補助尾款新臺幣2萬元。

08/18 全台詐欺最新數據

嘉義市無黨籍議員戴寧，涉詐領助理費518萬餘元遭判刑5年6月、褫奪公權4年確定，戴原向嘉義地檢署申請移至台中女子監獄執行遭駁回，但嘉檢查出戴的戶籍地已遷移台中，且無故意逃避執行，同意戴的申請，戴寧今天（19日）上午10時準時前往台中地檢署報到，下午1時被戴上手銬發監，目前已達台中女監，預計將入住多人舍房。

玉山獅子會捐贈和興國小九人座校車

翁章梁：嘉縣選手移地訓練　編預算租車聘司機載送

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

