地方 地方焦點

3000人湧入大埤鄉　酸菜季變身地方文化與生活實驗現場

▲大埤輪動場首次作為活動場域，遊客在RC飄移賽與親子遊憩間找到新鮮感。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善、地方民代與鄉親出席開幕，與逾3000民眾共享農村週末。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林大埤鄉一年一度的稻草酸菜季6日登場，今年不只呈現傳統農村的日常勞動，也嘗試讓農業與生活美學、永續概念交會，現場吸引逾三千名民眾參與。今年首次與節慶活動結合，讓農村慣見的稻草與酸菜，有了更開闊的展示方式。

今年活動內容較過往更為多元。最受期待的「稻草迷宮 2.0」以更複雜的動線與層次吸引民眾挑戰，主辦單位並首次加入水彈槍戰與尋寶等遊戲元素，讓以農作材料拼構的迷宮不再只是靜態觀賞，而是一座可體驗冒險敘事的空間。在迷宮之外，來自社區的草編老手帶領民眾動手編織，另一側則可看到傳統酸菜醃製過程，彷彿將農村生活切成不同斷面，攤在遊客面前。

▲大埤輪動場首次作為活動場域，遊客在RC飄移賽與親子遊憩間找到新鮮感。（圖／記者游瓊華翻攝）

輪動場啟用後首次作為大型活動場地，舉辦RC車飄移賽，吸引不少家長與年輕族群駐足。原本僅供遊憩的場域因此有了新的使用尺度，也讓民眾得以重新思考公共空間在農村的可能性——它不只是聚會所，也能成為多功能的生活舞台。

開幕式集結縣府與地方公所、社區組織及各級民意代表，場面熱鬧。縣長張麗善提到，大埤的稻米與酸菜長年是地方重要產物，農事文化不僅是生活技術，也逐漸轉化為屬於地方的文化語彙。酸菜季連年舉辦，逐步形塑為農村節氣之外的另一個時間記憶。今年結合輪動場，她認為是讓農村轉型、地方創生更向前推進的一步，也盼未來能在APP導覽或親子旅遊中形成新的節點。

活動的視覺亮點，是以稻米與酸菜為靈感發想的「稻稻仔」與「菜菜仔」，在地居民與遊客不時停下腳步合影。另一邊，高達數米的草編「洛克馬」與「金馬躍騰」象徵生肖意象，背後是三結社區多年來持續發展草編工藝所累積的技藝。草編材料多取自農村廢棄稻草，經處理後成為富含文化與永續價值的創作，呈現傳統材料在現代農村中得以被重新定義。

大埤鄉長林森寶表示，今年活動規模較往年更完整，希望透過動線、場域與內容的連結，讓外地遊客與在地居民在短時間內體驗農村文化的不同面向。輪動場自啟用以來逐步累積使用能量，未來也會在年節期間安排活動，讓返鄉的青壯世代與孩童能在農村場景中重新找到生活的節奏。

▲大埤輪動場首次作為活動場域，遊客在RC飄移賽與親子遊憩間找到新鮮感。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府文化觀光處指出，三結社區以草編創作生肖主題已持續多年，將農業副產物轉化為文化裝置的作法，符合循環經濟與SDGs的精神，也讓藝術不脫離生活土地。酸菜季的現場，不僅能看到農事體驗和手作技藝，也能觀察到農村節慶如何隨著時代轉變，在原有基礎上長出新的形式。

活動為期兩天，主辦單位表示，酸菜、割稻飯、草編藝術、迷宮與遊憩場域的組合，讓大埤鄉在短短週末成為一個可以專注「看」農村、也能親身「做」農村的地方。許多民眾在體驗後分享，過去習以為常的農作材料，在這樣的呈現方式下，彷彿也被重新賦予了生命力。

▲大埤輪動場首次作為活動場域，遊客在RC飄移賽與親子遊憩間找到新鮮感。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大埤輪動場首次作為活動場域，遊客在RC飄移賽與親子遊憩間找到新鮮感。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

3000人湧入大埤鄉　酸菜季變身地方文化與生活實驗現場

3000人湧入大埤鄉　酸菜季變身地方文化與生活實驗現場

南投市公所預計籌款於國道3號南投交流道高架橋下方空間興建「南投大型親子輪動場公園」，並成功向體育署爭取補助經費，預計於明年初動工，29、30兩日則於預定地舉辦「專業滑步車競賽」，吸引超過兩百位學齡前至國小低年級兒童報名，親子同樂氣氛熱絡。

