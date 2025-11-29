大埤稻草酸菜季12/6登場　稻作大鄉展現農村魅力與循環創意

▲大埤稻草酸菜季將於12月初登場，稻草迷宮與草編裝置成為農村節慶亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣大埤鄉以稻作與酸菜聞名，每年二期稻收成後的農村景致，成為地方重要的文化意象。今年「大埤稻草酸菜季」將於12月6、7日在三結村大埤輪動場登場，活動結合稻草迷宮、草編藝術與食農體驗，呈現農村從生產到生活的多面向文化。

大埤鄉一、二期稻作面積達5200公頃，是全國稻作最多的鄉鎮；二期稻後作芥菜面積約1500公頃，供應全台八成酸菜原料，讓大埤長年被視為「酸菜故鄉」。活動啟動前舉行宣傳記者會，同步為「夢想輪動場」揭牌。

該場域原為閒置空間，經縣府、公所與水保署合作整理後，規劃成為親子極限運動與藝術展示空間。慈天必生宮也在會中捐贈華山基金會一輛公務車，企業及社區團體則完成農業廢棄物加值及產業合作的備忘錄簽署，現場呈現社區互助與農業循環的多元面貌。

縣長張麗善表示，今年的稻草迷宮升級至「2.0版本」，在造型與藝術性上都增添巧思，並加入極限運動與兒童遊戲區，希望讓大小朋友都能在農村場域找到放鬆與探索的方式。她指出，大埤不只是酸菜重要產地，同時在循環農業上持續前進，此次產官學界共同推動以菌絲體及農業廢棄物為基礎的再利用計畫，讓永續理念在地方落地。

大埤鄉長林森寶說，三結社區多年來以稻草文化祭聞名，今年活動延續在地特色，讓稻草從農業餘料轉化為藝術與觀光資源，吸引更多人看見地方文化的生命力。他表示，隨著活動規模逐年擴大，期待能帶動更多人走進農村、了解農業。

文化觀光處指出，今年活動主視覺以「稻米」與「酸菜」為核心，推出「稻稻仔」與「菜菜仔」兩款吉祥物陪伴民眾闖迷宮、逛草編裝置。因應即將到來的馬年，還打造「洛克馬」與「金馬躍騰」等大型草編藝術作品，預料將成為拍照亮點。活動兩日也安排水彈槍戰、RC飄移車賽、酸菜醃製體驗、草編DIY等活動，以及市集與文創攤位，讓遊客能在農村風景中輕鬆漫遊。

