　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大埤稻草酸菜季12/6登場　稻作大鄉展現農村魅力與循環創意

▲大埤稻草酸菜季將於12月初登場，稻草迷宮與草編裝置成為農村節慶亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大埤稻草酸菜季將於12月初登場，稻草迷宮與草編裝置成為農村節慶亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣大埤鄉以稻作與酸菜聞名，每年二期稻收成後的農村景致，成為地方重要的文化意象。今年「大埤稻草酸菜季」將於12月6、7日在三結村大埤輪動場登場，活動結合稻草迷宮、草編藝術與食農體驗，呈現農村從生產到生活的多面向文化。

大埤鄉一、二期稻作面積達5200公頃，是全國稻作最多的鄉鎮；二期稻後作芥菜面積約1500公頃，供應全台八成酸菜原料，讓大埤長年被視為「酸菜故鄉」。活動啟動前舉行宣傳記者會，同步為「夢想輪動場」揭牌。

▲大埤稻草酸菜季將於12月初登場，稻草迷宮與草編裝置成為農村節慶亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲三結村輪動場打造大型草編藝術，吸引民眾拍照打卡。（圖／記者游瓊華翻攝）

該場域原為閒置空間，經縣府、公所與水保署合作整理後，規劃成為親子極限運動與藝術展示空間。慈天必生宮也在會中捐贈華山基金會一輛公務車，企業及社區團體則完成農業廢棄物加值及產業合作的備忘錄簽署，現場呈現社區互助與農業循環的多元面貌。

縣長張麗善表示，今年的稻草迷宮升級至「2.0版本」，在造型與藝術性上都增添巧思，並加入極限運動與兒童遊戲區，希望讓大小朋友都能在農村場域找到放鬆與探索的方式。她指出，大埤不只是酸菜重要產地，同時在循環農業上持續前進，此次產官學界共同推動以菌絲體及農業廢棄物為基礎的再利用計畫，讓永續理念在地方落地。

大埤鄉長林森寶說，三結社區多年來以稻草文化祭聞名，今年活動延續在地特色，讓稻草從農業餘料轉化為藝術與觀光資源，吸引更多人看見地方文化的生命力。他表示，隨著活動規模逐年擴大，期待能帶動更多人走進農村、了解農業。

文化觀光處指出，今年活動主視覺以「稻米」與「酸菜」為核心，推出「稻稻仔」與「菜菜仔」兩款吉祥物陪伴民眾闖迷宮、逛草編裝置。因應即將到來的馬年，還打造「洛克馬」與「金馬躍騰」等大型草編藝術作品，預料將成為拍照亮點。活動兩日也安排水彈槍戰、RC飄移車賽、酸菜醃製體驗、草編DIY等活動，以及市集與文創攤位，讓遊客能在農村風景中輕鬆漫遊。

▲大埤稻草酸菜季將於12月初登場，稻草迷宮與草編裝置成為農村節慶亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲三結村輪動場打造大型草編藝術，吸引民眾拍照打卡。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MAMA／GD哀悼香港大火！　奪獎感言沉痛開口：盼帶給大家力
MAMA／大咖影后悼香港大火！　低調穿搭被讚爆
健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？
疑中國豬仔闖邊境被炸！　血肉模糊畫面曝
72歲女星太正！變態男闖房間　侵犯惡行曝光掀眾怒
明天3地轉濕！　下周「雨區擴大3天」最冷剩15度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

朴子醫院新設兒童治療室　兒童感覺統合與語言治療新選擇

多發性骨髓瘤治療新突破　大林慈濟自體造血幹細胞移助延緩復發

混障綜藝團11/30新營文化中心演出　金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

阿里山小火車113週年慶　限定車票與特色遊程搶先看

台東學生舞蹈暨創意戲劇初賽登場　400選手爭全國賽代表權

鋼琴家楊千瑩攜手嘉大交響樂團　獻唱拉赫曼尼諾夫經典

台東兩處公廁奪全國特優　環境升級成果亮眼出色

大埤稻草酸菜季12/6登場　稻作大鄉展現農村魅力與循環創意

台東縣府響應國際身心障礙者日　公益園遊會展現友善共融力

西螺大橋展開補強與整修工程　2027年1月前全面封閉

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

朴子醫院新設兒童治療室　兒童感覺統合與語言治療新選擇

多發性骨髓瘤治療新突破　大林慈濟自體造血幹細胞移助延緩復發

混障綜藝團11/30新營文化中心演出　金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

阿里山小火車113週年慶　限定車票與特色遊程搶先看

台東學生舞蹈暨創意戲劇初賽登場　400選手爭全國賽代表權

鋼琴家楊千瑩攜手嘉大交響樂團　獻唱拉赫曼尼諾夫經典

台東兩處公廁奪全國特優　環境升級成果亮眼出色

大埤稻草酸菜季12/6登場　稻作大鄉展現農村魅力與循環創意

台東縣府響應國際身心障礙者日　公益園遊會展現友善共融力

西螺大橋展開補強與整修工程　2027年1月前全面封閉

台鐵台北車站1女子落軌！頭破血流送醫

MAMA／GD哀悼香港大火！發表奪獎感言前　沉痛開口：盼帶給大家力量

朴子醫院新設兒童治療室　兒童感覺統合與語言治療新選擇

多發性骨髓瘤治療新突破　大林慈濟自體造血幹細胞移助延緩復發

兩岸咖啡市場差異大！　專家：「瑞幸來台」幾乎沒影響

混障綜藝團11/30新營文化中心演出　金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

林朕呈赴日訓練二度進化　回顧球季低潮有江少慶、游霆崴鼓勵

MAMA／大咖影后悼香港大火！低調穿搭被讚爆　別黑絲帶：奇蹟會發生

快訊／高雄民宅晚間火警！1女火場內「昏迷倒地」　送醫搶救中

再婚遇家暴男！　千古第一才女「李清照」將侵占夫送進大牢

【誰家狗亂入？】幼犬闖入店家內場　員工嚇壞急Call主人XD

地方熱門新聞

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

新樓醫院兩院區視訊同步聖誕點燈傳承160年光明精神

即／高雄透天厝今晨火災　女看護被救出發抖落淚

台南勞工局雙獲健康平等獎+海報銅獎職場平權身障就業獲衛福部肯定

搶救國道客運！TPASS 2.0+加碼上路和欣快閃台南再送優惠

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

大里農會歡慶105周年　樂捐霧峰警120萬提升裝備

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場重罰涉案人

Mia C'bon酒趣生活節南紡開跑300款葡萄酒限定展聖誕必備

台南消防蔡國保大隊長推自助互助新化婦宣分隊攜手防火

光華附幼八分鐘馬拉松耐力賽創舉百位親子起跑家長感動落淚

20多歲男女逆向撞碎機車　騎士瞬間失憶

中橫大禹嶺至太魯閣12月路段交管　行車攻略一次看

更多熱門

相關新聞

西螺大橋展開補強與整修工程　2027年1月前全面封閉

西螺大橋展開補強與整修工程　2027年1月前全面封閉

西螺大橋將自2025年12月1日至2027年1月4日進行維修補強作業，並於2025年12月1日上午8時起實施全日全橋封閉後進場施工，提醒所有用路人提前規劃行程，配合交通管制與改道措施。  

韓國瑜也協助！雲林男遭阿布達比拘3天獲釋　張嘉郡質疑外交部消極

韓國瑜也協助！雲林男遭阿布達比拘3天獲釋　張嘉郡質疑外交部消極

雲林男轉機遭武裝人員帶走　張嘉郡要求外交部協助迅速返台

雲林男轉機遭武裝人員帶走　張嘉郡要求外交部協助迅速返台

深耕完整永續觀光產業鏈　縣府攜手30家在地業者推動台東永續慢旅

深耕完整永續觀光產業鏈　縣府攜手30家在地業者推動台東永續慢旅

崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎

崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎

關鍵字：

大埤鄉大埤稻草酸菜季酸菜農村文化永續雲林

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面