闖關換好禮！新北淡水忠寮農村嘉年華　體驗童玩與藝術

▲8月30日及31日在淡水忠寮農村再生社區魚菜共生示範園區舉辦農村體驗活動（資料照片）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局與農業部農村發展及水土保持署臺北分署共同主辦的「農遊童玩闖關趣 農村藝術好蒔光」活動，將於8月30日及31日在淡水忠寮農村再生社區的魚菜共生示範園區熱鬧展開。活動以「農村童玩」與「農村藝術」為主題，結合童玩闖關、市集體驗、文化導覽及藝術展出，邀請民眾在暑假尾聲深入農村，感受土地溫度，創造美好回憶。

活動精心設計五個教育與互動兼具的闖關關卡，融入在地自然生態、農業知識及傳統童玩元素，包括「農遊套圈圈」、「忠寮詩句對對看」、「李氏古厝巡禮」、「忠寮綠能」及「童玩三選一（鐵圈遊農村、吊出農意、跳格走農村）」。關卡分佈於忠寮魚菜共生示範園區、忠寮詩路、李氏古厝及口湖子橋原生植物區，民眾完成所有關卡並集滿五個章，即可兌換限量社區好禮，如石碇烏塗社區手工束口袋、平溪紫東社區紅淡蜜、淡水樹興社區土雞蛋捲等。此外，活動還設有農村地景藝術隱藏關卡，完成者可獲得額外小禮物。

▲民眾完成闖關任務集章兌換社區好禮如石碇烏塗社區手工束口袋。

為讓民眾親身體驗農村手作樂趣，30日及31日每天安排三場DIY體驗，每場限20人，包括平溪紫東社區的草編技藝、淡水樂天社區的花草拓印，以及淡水忠寮社區的傳統米食「雞母狗」製作和北管戲曲體驗。口湖子橋原生植物區則於每日下午2點提供一場生態導覽解說。

活動現場還匯集了14個特色攤位，展售新北市各農村社區及宜蘭縣的優質農產品，如淡水忠寮社區的南瓜米粉、南瓜咖哩飯，平溪紫東社區的蜂蜜啤酒、珠蔥醬，以及宜蘭的柚子醬、魚鬆、咖啡等。8月30日上午10時30分將發放摸彩券，有機會抽中北新有機休閒農場蔬菜箱及新北、宜蘭農村特色產品。

▲30日及31日安排各3場每場次20名的DIY體驗供現場報名（資料照片）。

為方便民眾參與，活動期間提供免費接駁服務，每30分鐘一班。一條路線從淡水捷運站直達忠寮魚菜共生示範園區，另一條則串聯社區內主要景點，包括忠寮詩路、李氏古厝、紫藤花園及北新有機休閒農場。自行開車的民眾可選擇免費停車場（北新有機休閒農場）或付費停車場（淡水紫藤花園-二號水源園區、小乖乖手作坊）。

農業局長諶錫輝表示，新北市目前共有18個農村再生社區，致力於推動社區永續發展。此次活動匯集多個社區的創意與文化能量，不僅展示農村產業的多元風貌，也透過農遊體驗讓民眾更深入了解農村社區，實現全方位永續的「農業健康市/式」。

▲現場也同步設有14個特色攤位（資料照片）。