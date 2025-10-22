南投縣抽驗53件市售醃漬蔬菜　3件添加物超標下架

▲南投縣稽查醃漬蔬菜確保食安，嚴防食品添加物超標。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為保障消費者的健康，南投縣衛生局針對醃漬蔬菜製造及販賣業者進行稽查與抽驗，結果顯示有2件酸菜和1件醃薑的防腐劑或二氧化硫與規定不符，皆已請業者下架產品，並由該局或已移請產品來源所轄縣市衛生局後續處辦。

縣府衛生局指出，本次共抽驗53件產品，其中南投市日盛富友商行的1件酸菜、埔里鎮第三市場陳姓攤商的1件醃薑的防腐劑及二氧化硫與規定不符，另有國姓鄉順利菓菜商行1件酸菜的二氧化硫與規定不符；除埔里鎮攤商案件由衛生局處辦理中，其他兩件酸菜產品來源皆為外縣市業者、移外縣市處辦。

衛生局長陳南松表示，現今業者為提升醃漬蔬菜產品外觀、風味與口感，常會依法添加防腐劑、甜味劑、漂白劑及著色劑等食品添加物，以維持品質與延長保存期限，但若濫用或超標，恐危害健康，而歷年檢驗中最常見的違規情形，仍以漂白劑超標為主。

陳南松建議民眾在選購醃漬蔬菜時，挑選信譽良好、包裝完整且標示清楚的產品，避免購買顏色過於鮮豔或有異味的食品，並適量食用以維持健康，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線049-2231994；業者在製程中也應依《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》嚴格控管添加量，確保產品安全與品質。