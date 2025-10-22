　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣抽驗53件市售醃漬蔬菜　3件添加物超標下架

▲南投縣稽查醃漬蔬菜確保食安，嚴防食品添加物超標。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣稽查醃漬蔬菜確保食安，嚴防食品添加物超標。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為保障消費者的健康，南投縣衛生局針對醃漬蔬菜製造及販賣業者進行稽查與抽驗，結果顯示有2件酸菜和1件醃薑的防腐劑或二氧化硫與規定不符，皆已請業者下架產品，並由該局或已移請產品來源所轄縣市衛生局後續處辦。

縣府衛生局指出，本次共抽驗53件產品，其中南投市日盛富友商行的1件酸菜、埔里鎮第三市場陳姓攤商的1件醃薑的防腐劑及二氧化硫與規定不符，另有國姓鄉順利菓菜商行1件酸菜的二氧化硫與規定不符；除埔里鎮攤商案件由衛生局處辦理中，其他兩件酸菜產品來源皆為外縣市業者、移外縣市處辦。

▲南投縣稽查醃漬蔬菜確保食安，嚴防食品添加物超標。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局長陳南松表示，現今業者為提升醃漬蔬菜產品外觀、風味與口感，常會依法添加防腐劑、甜味劑、漂白劑及著色劑等食品添加物，以維持品質與延長保存期限，但若濫用或超標，恐危害健康，而歷年檢驗中最常見的違規情形，仍以漂白劑超標為主。

陳南松建議民眾在選購醃漬蔬菜時，挑選信譽良好、包裝完整且標示清楚的產品，避免購買顏色過於鮮豔或有異味的食品，並適量食用以維持健康，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線049-2231994；業者在製程中也應依《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》嚴格控管添加量，確保產品安全與品質。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲
郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜
被酸「咕嚕咕嚕市長」不放假　蔣萬安4字回應
Netflix《回魂計》突發道歉影片：對不起騙大家　網嘴角失
閃兵第三波坤達遭拘提　188cm新北帥檢超搶眼！網友秒歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

促補關稅差距　陳亭妃：政府要讓企業敢拚、不怕輸

南投縣抽驗53件市售醃漬蔬菜　3件添加物超標下架

非洲豬瘟疫情爆發　嘉義縣府啟動2000萬防疫計畫

東北季風掀揚塵現象　台東縣府啟動應變作業

竹市第四屆青委會啟動　攜手青年共創有感市政

台東警局長親頒破案茶　慰勉破獲連續竊嫌有功團隊

富禮國中射箭館及操場啟用　展現香山教育新風貌

台東部落食尚X四葉國際攜手合作　激盪部落料理新能量

從酪梨果園走向職涯舞台　偏鄉就業專車開進大內帶青年看見新可能

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

促補關稅差距　陳亭妃：政府要讓企業敢拚、不怕輸

南投縣抽驗53件市售醃漬蔬菜　3件添加物超標下架

非洲豬瘟疫情爆發　嘉義縣府啟動2000萬防疫計畫

東北季風掀揚塵現象　台東縣府啟動應變作業

竹市第四屆青委會啟動　攜手青年共創有感市政

台東警局長親頒破案茶　慰勉破獲連續竊嫌有功團隊

富禮國中射箭館及操場啟用　展現香山教育新風貌

台東部落食尚X四葉國際攜手合作　激盪部落料理新能量

從酪梨果園走向職涯舞台　偏鄉就業專車開進大內帶青年看見新可能

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

碳稅擱淺會讓舊船汰換速度減慢　雙燃料船改為雙燃料預備

輝達落腳台北露曙光！他喊話蔣萬安「別只開心」：快處理都計變更

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

90後陸劇男神TOP10！《凡人修仙傳》楊洋排名第六、劉宇寧第二

郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

地方熱門新聞

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

澎湖恐怖12級強風！國家警報大響

捷運藍線核定！全長8.39公里台南2026年底動工

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

基督教墓園地主提訴願、家屬集結抗爭籲市府停止重劃

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

快訊／屋我尾山一天2山難

南投明仁會擴張勢力砸美甲店　警逮13人主謀收押

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

南科賺錢北部收？台南怒批財政分配失衡黃偉哲要求翻修財劃法

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

防非洲豬瘟！台南校園午餐11月底前停用溫體豬肉

更多熱門

相關新聞

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

農業部今天上午公布台中養豬場驗出國內首例疑似非洲豬瘟案例，並公告自今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，且將視後續狀況延長。對此，國內通路全聯、家樂福等業者均表示，目前生鮮豬肉供貨量充足，且豬肉均來自可溯源的合格屠宰廠，讓消費者安心選購。

名店「茗香園」疑爆食物中毒！店家回應了

名店「茗香園」疑爆食物中毒！店家回應了

阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚

阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚

購買1.33噸黑心豬大腸「陳先生」身分曝　寧夏市場：非夜市攤商

購買1.33噸黑心豬大腸「陳先生」身分曝　寧夏市場：非夜市攤商

攤商「陳先生」買黑心豬大腸？寧夏夜市發聲

攤商「陳先生」買黑心豬大腸？寧夏夜市發聲

關鍵字：

醃漬蔬菜食安食品添加物酸菜醃薑防腐劑二氧化硫

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

表面溫和實則非常固執三大星座！

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面