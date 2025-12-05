鹹粥嬤愛孫回來了？10詐欺犯刑滿歸台　小三通驚現「無證遣返客」

▲10名曾在柬埔寨詐騙的男子遭對岸遣返回台。（示意圖／記者鄭逢時翻攝，非當事船班）

記者唐詠絮／彰化報導

曾在柬埔寨從事詐騙、10名遭陸方逮捕台籍男子，刑滿後昨（4日）遭陸方以「遣返出境」方式，由公安戒護，低調抵達金門。引人矚目的是，這10人中有一名來自彰化黃姓男子，而彰化一位賣鹹粥的阿嬤，失聯的黃姓愛孫同樣因涉詐騙案件，在山西服刑。兩人是否就是同一人？消息傳出，立刻引發地方議論與聯想。

根據同船旅客回憶，事件發生在小三通倒數第二與第三班船上。多名理著短平頭、神情緊繃的男子，在戒護下被要求上船，他們舉止低調，卻與一般旅客明顯不同。直到船舶離岸，公安人員才離開碼頭。

據船務代理透露，這批男子年齡約在22至30歲之間，都自稱當年是被騙到柬埔寨，被迫從事跨國詐騙，後來在大陸落網判刑，服刑地點包括山西太原等地。

▲鹹粥嬤的愛孫也因前往柬埔寨遭大陸公安逮捕在山西服刑。（圖／ETtoday資料照 )

彰化地檢署說明，10名台籍人士中1人由彰化地方檢察署發布通緝，該名男子姓黃因先前在台涉及詐欺案，經傳喚、拘提未到而遭通緝，昨晚檢察官以視訊方式訊問後，已撤銷通緝，但諭知限制住居，並限制出境、出海，原有案件將繼續偵辦。

彰化鹹粥嬤的黃姓金孫，去年3月經泰國轉赴金三角後失聯，今年1月經海基會證實因涉詐騙罪遭山西公安拘留，至於昨日該名遣送回台的彰化黃姓男子，是否就是那位讓「鹹粥嬤」日夜牽掛、同樣因詐騙案在山西服刑的愛孫？目前相關單位尚未證實，但已引發外界關注。