　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿北投資翡翠險被騙29萬養老金　車手太緊張露餡！民眾報案逮人

▲彰化阿伯落入翡翠投資陷阱警方逮捕年約50歲女車車手。（圖／警方提供）

▲彰化阿伯落入翡翠投資陷阱警方逮捕年約50歲女車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名76歲阿伯誤信LINE群組的「翡翠投資穩賺不賠」話術，帶著29萬元養老金赴約超商面交，所幸當時民眾發覺一名中年女子神色緊張四處張望，機警立即通報，警方前往埋伏，當場逮捕該名年近半百的宋姓女車手，警詢後依涉詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

和美警分局表示，這起案件發生在12月1日，該名阿伯先前透過LINE收到詐騙集團傳送的玉石翡翠投資廣告，內容宣稱買賣翡翠獲利豐厚、風險極低。老翁信以為真，加入對方提供的投資群組。群組內，「客服」及「投資老師」不斷以話術慫恿，強調翡翠市場熱絡、轉手利潤高，並展示許多看似真實的獲利證明，讓老翁逐漸放下心防。對方見時機成熟，便以「限時優惠」、「保證獲利專案」為由，催促老翁投資29萬元，並相約在彰化縣某超商面交款項。

▲彰化阿伯落入翡翠投資陷阱警方逮捕年約50歲女車車手。（圖／警方提供）

▲彰化阿伯落入翡翠投資陷阱警方逮捕年約50歲女車手。（圖／警方提供）

宋姓女車手提早至超商等待，但其不斷張望、神色緊張的舉動引起現場民眾懷疑，暗中通報警方。和美警分局獲報後，立即派遣便衣警力前往現場部署埋伏。警方低調在超商內外監控，待阿伯現身並與車手接觸、準備交付29萬元現金時，見時機成熟，立即上前盤查。女車手當場慌亂失措，企圖辯解卻無法交代資金用途與投資細節，隨即被警方逮捕。警詢後依涉詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送。

▲彰化阿伯落入翡翠投資陷阱警方逮捕年約50歲女車車手。（圖／警方提供）

和美警分局呼籲，近期假投資詐騙案件頻傳，詐團常以「高報酬、低風險」、「限時專案」等話術，誘騙民眾加入LINE群組，再慫恿面交或匯款。民眾投資應循合法管道，謹記「不聽信來源不明投資訊息」、「不加入陌生投資群組」、「不輕易面交或匯款給陌生人」的原則，遇有可疑可立即撥打165反詐騙專線或110報案，以防財產損失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

阿北投資翡翠險被騙29萬養老金　車手太緊張露餡！民眾報案逮人

台中休旅車起火1男死亡...遺體嚴重碳化　家屬趕赴現場認屍

5歲兒玩菜刀遭掌摑撞門！4寶爸辯「保護孩子安全」　法官不買單

生命教育演出竟遭詐團盯上！　歌仔戲公益場被冒名徵人疑詐個資

機車改「亮燈反光片」挨罰900　女提告求撤銷遭打臉

吃麻油雞配高粱無照上路！新北女撞死單親媽肇逃辯：以為不嚴重

詭異車禍！男駕駛時速破百撞斷電桿　下車急跑200m頸部噴血命危

嬤載孫校門口違規遭撞飛！小一女童滾4圈　校方：加強交安宣導

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

阿北投資翡翠險被騙29萬養老金　車手太緊張露餡！民眾報案逮人

台中休旅車起火1男死亡...遺體嚴重碳化　家屬趕赴現場認屍

5歲兒玩菜刀遭掌摑撞門！4寶爸辯「保護孩子安全」　法官不買單

生命教育演出竟遭詐團盯上！　歌仔戲公益場被冒名徵人疑詐個資

機車改「亮燈反光片」挨罰900　女提告求撤銷遭打臉

吃麻油雞配高粱無照上路！新北女撞死單親媽肇逃辯：以為不嚴重

詭異車禍！男駕駛時速破百撞斷電桿　下車急跑200m頸部噴血命危

嬤載孫校門口違規遭撞飛！小一女童滾4圈　校方：加強交安宣導

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

年輕人愛上「1手機配件」10年前超夯！一票笑：流行果然會循環

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

青年買房壓力大？預算2千萬內成主流　政策成關鍵助力之一

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

【最後的旅程】退休校長登玉山失聯4天 搜救隊吊掛遺體下山

社會熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

10台男當詐團被抓到大陸服刑　小三通送回...8人遭通緝

快訊／北投區「明星國中」女學生墜樓　送醫搶救

快訊／國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

高國豪哥哥「網愛片」瘋傳　全裸視訊一直要看下面

即／16天2女學生墜樓亡　高二生失聯陳屍校園

快訊／國1凌晨重大車禍1死9傷　最新畫面曝光

更多熱門

相關新聞

5歲兒玩菜刀遭掌摑撞門！4寶爸判拘20天

5歲兒玩菜刀遭掌摑撞門！4寶爸判拘20天

彰化一名4寶爸因5歲兒子玩菜刀，情急之下揮掌摑向孩子臉部，導致兒子頭部撞擊紗門受傷。儘管他辯稱此舉是「管教」、為防止孩子發生危險，但法院審理後指出，該名父親早已因不當教養行為被法院核發保護令，法官認定他的行為同時構成「故意對兒童犯傷害罪」及「違反保護令罪」判處拘役20日，緩刑2年。

彰化139縣道又出事！騎士撞三角錐骨折送醫

彰化139縣道又出事！騎士撞三角錐骨折送醫

叫酒友起床竟出事！彰化翁遭狠毆昏迷指數6

叫酒友起床竟出事！彰化翁遭狠毆昏迷指數6

ChatGPT絕地反殺　詐騙集團崩潰求饒

ChatGPT絕地反殺　詐騙集團崩潰求饒

彰化伸港驚見鴕鳥逛大街！田中快樂奔跑

彰化伸港驚見鴕鳥逛大街！田中快樂奔跑

關鍵字：

彰化女車手和美詐騙翡翠

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面