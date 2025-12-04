阿北投資翡翠險被騙29萬養老金　車手太緊張露餡！民眾報案逮人

▲彰化阿伯落入翡翠投資陷阱警方逮捕年約50歲女車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名76歲阿伯誤信LINE群組的「翡翠投資穩賺不賠」話術，帶著29萬元養老金赴約超商面交，所幸當時民眾發覺一名中年女子神色緊張四處張望，機警立即通報，警方前往埋伏，當場逮捕該名年近半百的宋姓女車手，警詢後依涉詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

和美警分局表示，這起案件發生在12月1日，該名阿伯先前透過LINE收到詐騙集團傳送的玉石翡翠投資廣告，內容宣稱買賣翡翠獲利豐厚、風險極低。老翁信以為真，加入對方提供的投資群組。群組內，「客服」及「投資老師」不斷以話術慫恿，強調翡翠市場熱絡、轉手利潤高，並展示許多看似真實的獲利證明，讓老翁逐漸放下心防。對方見時機成熟，便以「限時優惠」、「保證獲利專案」為由，催促老翁投資29萬元，並相約在彰化縣某超商面交款項。

宋姓女車手提早至超商等待，但其不斷張望、神色緊張的舉動引起現場民眾懷疑，暗中通報警方。和美警分局獲報後，立即派遣便衣警力前往現場部署埋伏。警方低調在超商內外監控，待阿伯現身並與車手接觸、準備交付29萬元現金時，見時機成熟，立即上前盤查。女車手當場慌亂失措，企圖辯解卻無法交代資金用途與投資細節，隨即被警方逮捕。警詢後依涉詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送。

和美警分局呼籲，近期假投資詐騙案件頻傳，詐團常以「高報酬、低風險」、「限時專案」等話術，誘騙民眾加入LINE群組，再慫恿面交或匯款。民眾投資應循合法管道，謹記「不聽信來源不明投資訊息」、「不加入陌生投資群組」、「不輕易面交或匯款給陌生人」的原則，遇有可疑可立即撥打165反詐騙專線或110報案，以防財產損失。