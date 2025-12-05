賴瑞隆兒涉霸凌！高雄教育局證實接獲通報　校方調查中

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

民進黨立委暨高雄市長參選人賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，高雄市教育局證實，相關案件先前已接獲校方通報，目前已經進入調查程序，特別提醒學校要保護孩子的權益並公開公正調查，後續會持續關注孩子身心發展狀況，落實輔導及心理支持的部分。

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吳立森表示，先前相關案件校方都有進行通報，目前已經進入調查程序。（圖／記者賴文萱攝）

這起疑似校園霸凌事件發生在今年10月，賴瑞隆8歲兒疑跟女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，學校10月底得知後啟動通報，女童家長也在11月底正式提出霸凌調查。

教育局長吳立森今日受訪表示，針對高雄某私立學校有疑似霸凌事件，已經確認校方在先前相關案件都有進行通報，目前已經進入相關調查程序中。

吳立森表示，有特別去提醒及督導學校，要保護孩子的權益，並公正公開調查，過程一定要落實孩子的輔導及心理支持的部分，後續會持續關注孩子身心發展以及事件處理過程是否有按照明確程序處理。

▲陳其邁針對賴瑞隆兒涉霸凌事件，要求校方公正調查。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁則表示，這個案件由校方進行調查，因屬於校園事務，有提醒校方特別注意保護同學資料的相關規定，也要公正嚴謹地進行調查。

面對外界關注，賴瑞隆昨日晚間發聲明證實孩子涉及校園衝突，強調會全力配合學校釐清真相，也會加強引導孩子尊重同儕、培養同理心與負責態度。他呼籲社會「給予必要的教育與輔導空間」，讓事件朝正向方向處理。校方則承諾調查全程公開、公正，並持續與雙方家長溝通。