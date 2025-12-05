日啟動南鳥島稀土開發　防相：自衛隊嚴密監控防中國干擾

▲稀土蘊藏量龐大的南鳥島被視為日本「經濟安全保障」的重要資源。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本政府預計2026年1月在南鳥島外海展開稀土試挖作業，為建立不依賴中國的供應鏈邁出關鍵一步。面對外界擔憂北京可能採取干預行動，日本防衛大臣小泉進次郎4日在參議院外交防衛委員會強調，自衛隊已透過周邊海域的警戒監視與情報收集，全力確保資源調查能在安全無虞的狀態下進行。

根據《中央社》報導，稀土蘊藏量龐大的南鳥島被視為日本「經濟安全保障」的重要資源。國民民主黨議員、海洋安全保障專家山田吉彥提醒，6月中國航空母艦「遼寧號」一度進入南鳥島周邊日本專屬經濟區（EEZ），質疑若日本在EEZ內進行資源開發，「中國若採取干擾行動，自衛隊是否有能力排除？」

他更指出，日本海底資源價值據估高達500兆日圓，要求政府明確說明自衛隊與防衛省將如何守護開發安全。

小泉回應，保障海洋調查人員安心作業是當務之急，自衛隊平時便與海上保安廳等單位密切合作，透過監視與情報收集「確保在我國周邊海域充分運作」。他也透露，針對中國航空母艦動向，「自衛隊持續嚴密監視」。

海底電纜安全也成焦點 日本多部會分工引發質疑

委員會中也聚焦海底電纜防護。山田指出，全球99%的國際資訊交換依賴海底電纜，近日在波羅的海及台灣周邊屢見疑涉中俄勢力破壞電纜事件，質疑日本目前監視及防衛體制是否足以應對。

內閣官房相關負責人說明，現行制度由電信業者監控海底電纜、加強登陸站警備，政府則建立資訊共享系統，平時協助警戒監視並推動國際合作。但他坦言，海底電纜防護牽涉多部會功能，包括總務省、海上保安廳、防衛省、警方及外務省，「並非由單一機構負責」。

山田對此不滿，直言「恐怕要等電纜被切斷後才會知道」，並警告中國可能已研發專用切斷工具，因此呼籲應建立由防衛省主導的統一因應體制。

小泉則回應，議員提出由防衛省為主雖具意義，但政府與民間協作也不可或缺。他指出，海上自衛隊每日掌握周邊海域船舶狀況，必要時將動用護衛艦、滯空型無人機及衛星等多元手段強化監視。

小泉也提到，海外已有處於水下長期監控的無人載具構想，類似街頭監視器概念，防衛省將吸收各界專業知識，打造更完善的海底電纜防護體系。