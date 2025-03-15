G7外長對中國態度轉強硬　聯合聲明未提「一中政策」引關注

▲七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明，除了強調維護台海和平穩定的重要性、支持台灣有意義地適當參與國際組織外，對中國的態度明顯轉為強硬。聲明中不僅在台灣議題上措辭更為強烈，還刪除了過去聲明中一些相對和緩的內容，例如未提及「一中政策」。

根據《路透社》報導，G7外長及歐洲聯盟（EU）外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於12日至14日期間，在加拿大魁北克省（Quebec）查爾瓦克斯（Charlevoix）會面，並於14日針對烏克蘭、中東、印太地區、海地、委內瑞拉、蘇丹以及剛果民主共和國等地情勢及議題發表聯合聲明。

與去年11月G7外長會議的聲明相比，這次的聲明新增了對中國核武擴張的關切，但卻刪除了對中國侵犯人權的擔憂。此外，過去強調「希望與中國建立建設性且穩定關係」，以及「透過直接且坦誠的對話來表達關切、管控分歧」的內容也沒有出現在這次聲明中。

值得注意的是，這次聲明沒有延續去年11月G7的表態，即「成員國對台灣的基本立場沒有改變，包括既有的一中政策」，以及「G7並未尋求與中國脫鉤或孤立中國，而是認識到中國在全球貿易中的重要性」。

由於「一中政策」（One-China Policy）是西方國家與中國及台灣互動的基礎，省略這項恐將成為北京當局關注的焦點。

G7成員國強調維持台海和平穩定的重要性，並鼓勵透過和平方式解決兩岸問題。他們重申，堅決反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的行為，同時支持台灣有意義地參與適當的國際組織。