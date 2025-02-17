官網刪掉「不支持台獨」論述！　美國國務院回應了

▲美國國務院更新了與台灣關係的資訊頁面。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國國務院13日更新官方網站，刪除了長年以來「不支持台灣正式獨立」的字句，引發外界關注。對此，發言人表示，這是一次「例行性更新」，美國依然遵守一中政策。

在國務院官網「美國與台灣關係」的頁面上，保留了華府反對台灣或中國單方面改變現狀的論述，卻也刪除了「我們不支持台灣獨立」的字句，而是新增提及台灣與五角大廈在科技及半導體研發計畫的合作，並稱美國將支持台灣「在可適用情況下」加入國際組織。

一名美國國務院發言人16日晚間透過電子郵件回應，這次例行性更新，是為了向社會大眾提供「我們與台灣非官方關係」的資訊，「美國依然遵守一中政策，致力於保護台海和平與穩定。我們反對任何一方單方面改變現狀。我們支持跨海峽對話，並且期待透過和平、沒有脅迫、兩岸人民都能接受的手段，解決兩岸分歧。」

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）立場抗中友台。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》報導，這次更新發生在美國總統川普宣誓就職大約3周之後。美國就像大多數國家一樣，與台灣沒有正式外交關係，卻是台灣最強大的國際支持者，根據該國法律，向台灣提供自我防衛手段。

中國外交部尚未回應美國國務院網站更新一事。但台灣外交部長林佳龍16日對於「美台關係的支持與正面立場」表達感謝。