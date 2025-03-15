G7外長聲明對中強硬　盧比歐：北京未履行相應責任

▲盧比歐表示，北京享受全球秩序帶來的好處，卻無視該盡的責任。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明，除了強調維護台海和平穩定的重要性、支持台灣有意義地適當參與國際組織外，對中國的態度明顯轉為強硬。美國國務卿盧比歐對此表示，北京享受全球秩序帶來的好處，卻無視該盡的責任，導致許多國家都面臨過度仰賴中國風險。

綜合外媒報導，針對這次聲明採取對中國更為強硬的立場，盧比歐（Marco Rubio）表示，這反映出越來越多人認為，中國的經濟與外交政策讓中國能夠享受全球秩序帶來的好處，卻未履行相應的責任，導致許多國家在關鍵供應鏈、稀土礦物與核心技術等領域，對中國產生過度依賴的風險。

以歐洲為例，當地對中國產能過剩的不滿聲浪越來越高，特別是在電動車傾銷問題上。

盧比歐指出，歐盟已因此對中國加徵關稅，加拿大也採取相同措施，「我們支持他們的決定，認為這是正確的方向，美國同樣對中國加徵關稅。」

至於美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的會面安排，盧比歐表示，目前尚未有具體計畫，但相信雙方「在某個時間點」會面。回顧川普首任總統任期內，他曾與習近平會晤，「預計未來也會再次如此」。

盧比歐強調，川普與習近平作為全球兩大強權的領導人，即使在許多議題上意見分歧，仍應基於全球安全與福祉進行對話與溝通。

G7外長在聯合聲明中強調維持台海和平穩定的重要性，並鼓勵透過和平方式解決兩岸問題。他們重申，堅決反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的行為，同時支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

聲明中對中國的軍事擴張以及核武庫快速增加的情況表示擔憂，並呼籲中國參與戰略風險降低對話，以促進透明度與區域穩定。

聲明強調，中國不應進行或縱容任何破壞各國社會安全及民主機構完整性的活動。他們對中國的非市場經濟政策與做法表示關切，認為這導致了市場產能過剩與市場扭曲。此外，G7敦促中國避免實施可能嚴重擾亂全球供應鏈的出口管制措施。

G7外長也重申，他們並非試圖損害中國或阻撓其經濟發展，強調如果中國能夠遵守國際規則與標準並負責任地發展，將符合全球利益。

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