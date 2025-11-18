見台人旅日買藥妝「都記得1事」！達人欣慰：n次宣導有效果了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣人愛去日本旅遊，最近就有人分享，在熊本逛藥妝店時，遇到一位台灣大姐刷卡結帳時不知道該選哪種幣別，結果引來整間店的台灣人狂喊「阿姨選日幣啦」，讓原PO忍不住笑呼「台灣到底多少人在熊本？」對此，旅日達人林氏璧看到後感到很欣慰，「原來有這麼多人知道到日本刷卡要選日幣欸！這幾年我n次宣導，總算有了效果呀！」

原PO在Threads表示，在熊本的藥妝店排隊等結帳，看到前面有一位台灣大姐要結帳刷卡時，小聲疑惑「幣別是要選哪個啦？台幣吼？」另一側的台籍店員聽到後，邊幫別人結帳邊說「阿姨選日幣啦！日幣！誰幫我傳達一下」。

結果，店員一講完就好像啟動了「動森居民魂」，整間店從各處冒出台灣人一起大叫「阿姨選日幣啦」，讓原PO忍不住了「我要笑瘋，台灣到底多少人在熊本？」

林氏璧看到後就表示很意外，「我最意外的不是在熊本那間藥妝店怎麼有這麼多台灣人，我意外的是，從這則脆的留言看來，原來有這麼多人知道到日本刷卡要選日幣欸！」欣慰直呼，「這幾年我n次宣導，總算有了效果呀！」

但他也提醒，還是有很多人不知道DCC機制，「海外刷卡如遇選幣別情形，請選當地貨幣！否則會有高額手續費喔。到日本的話，刷VISA和Master卡才較會遇到！」