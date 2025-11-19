板南線大站天花板通風口積灰發霉　王欣儀批北捷：稽核制度形同失靈

▲國民黨市議員王欣儀。（圖／王欣儀辦公室提供）

記者郭運興／台北報導

王欣儀17日質詢時指出，北捷在站體維運品質上存在明顯疏漏，忠孝復興、忠孝新生等板南線高人流轉乘大站，天花板和通風口長期積灰、板材泛黑甚至疑似發霉，恐影響民眾健康安全，與今年獲頒的「2025 台灣永續行動獎」形成強烈對比，質疑是實至名歸還是名過其實？對此，北捷回應，由於天花板和通風口需搭架後方能清潔，因此列為年度清潔項目，材質也易顯髒污，將依排程於11月底進行清潔，未來週期性清潔，將納入區域清潔前後照片以為精進。



王欣儀日前於議會交通部門質詢時揭露，近幾個月陳情民眾提供及實地勘查忠孝復興站與忠孝新生站所拍攝的照片，皆拍到通風口大面積泛黑、灰塵堆積結塊，天花板明顯污漬，燈具金屬框也覆蓋明顯灰塵，髒污狀況怵目驚心，與北捷宣稱的定期清潔標準明顯不符。

▼忠孝復興站、忠孝新生站通風口大面積泛黑、灰塵堆積結塊，天花板明顯污漬。（圖／王欣儀辦公室提供，下同）

王欣儀指出，依北捷資料，天花板與通風口是委外清潔，依合約原訂每月清潔一次，今年4月起更下修為每2個月一次，且維護標準是「擦拭後表面潔淨無灰塵」但現場狀況顯示清潔並未落實。

王欣儀強調，更令她關切的是，北捷公司承認此類清潔作業「未涉及行車管制」，因此沒有清潔工單，也沒有清潔前、後照片可對比，驗收僅以表單為依據。

王欣儀質疑，在缺乏任何佐證資料的情況下，北捷究竟如何確認廠商確實履約？驗收機制是否早已流於形式？而在無法證明施作的前提下仍照付費用，這些支出究竟流向何處，是否存在外界擔憂的弊案問題？

王欣儀指出，部分區域屬於需搭鷹架的「年清潔」項目，北捷表示「一年清一次」即可，但上次清潔驗收是去年10月，今年要到11月 25、26 日才進行，期間已超過一年未清；針對忠孝復興、忠孝新生，一年分別有3500萬、2700萬人次進出的轉乘大站，理應要掌握髒污累積速度並提前安排維護，卻放任污垢越積越厚，顯示北捷公司對清潔週期與品質掌控明顯不足。

王欣儀強調，天花板與通風口的髒污不僅影響觀感，也涉及多重風險，包括空調效能下降、能耗增加，灰塵堆積恐在電線短路時助燃，以及黴菌與粉塵可能影響乘客健康。

北捷總經理黃清信回應，相關區域的確需要改善，日常每月的清潔作業並無圖利問題，但在需搭架的年度清潔部分確實仍有落差，部分位置清潔後仍顯髒污，與材質問題、金屬易生鏽有關，將檢討並研議材質改善。

王欣儀不滿表示，民眾已多次檢舉，實際勘查照片也清楚呈現天花板、通風口「烏漆麻黑」的狀況，北捷卻僅以「中間沒圖利」帶過，根本未把問題當回事。她要求，北捷必須全面盤點各站天花板與通風口的清潔狀況，並優先改善高人流大站；同時提出具體改善計畫與時程。

王欣儀還提到，北捷也應檢討並強化外包廠商履約稽核制度，提高現場查驗比例，並強制要求清潔前後拍照存證，以確保清潔作業確實落實、不再流於形式。

對此，北捷做出回應，第一，捷運車站出風口清潔作業依是否須搭鷹架區分為2項，「毋須搭鷹架，作業頻率為每2月1次」、「須搭鷹架，作業頻率為每年1次」。北捷指出，會使用伸縮桿、抹布及除塵球，搭配合梯、鷹架及升降設備清除灰塵、棉絮及蜘蛛網；針對通風口使用除鏽劑清除鏽斑，並用抹布擦拭乾淨，不易清潔處使用菜瓜布加強刷洗。

北捷指出，第二，由於天花板和通風口需搭架後方能清潔，因此列為年度清潔項目，而其材質也容易顯髒污，將依排程於11月底進行清潔。第三，天花板、空調通風口之清潔作業，每月依排程進行清潔作業，並有驗收紀錄備查。未來週期性清潔將納入區域清潔前後照片以為精進。