逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

▲原PO去人日本熊本旅遊，直呼有很多台灣人。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

不少台灣人熱愛去日本旅遊。近日一名女子分享，她日前在日本熊本逛藥妝店時，遇到一位台灣大姐因語言不通，在刷卡結帳時不知道該選哪種幣別，另一側的台籍店員聽到就說「阿姨選日幣啦」，之後整間店的台灣人也一起喊「阿姨選日幣啦」，讓她忍不住直呼「台灣到底多少人在熊本」。

該名女網友在Threads發文表示，她當時在熊本的藥妝店排隊等結帳時，前面有一位台灣大姐結帳刷卡時，小聲碎念「幣別是要選哪個啦？台幣吼」，結果另一側的台籍店員邊幫別人結帳邊說「阿姨選日幣啦！日幣！誰幫我傳達一下」。

原PO表示，店員一講完就好像啟動了「動森居民魂」，整間店突然出現許多台灣人一起大叫「阿姨選日幣啦」，讓原PO笑說「我要笑瘋，台灣到底多少人在熊本？」

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言表示「去年去熊本玩，在商店街吃飯有一半客人都是台灣人」、「超多，我上禮拜要去飯店洗衣房洗衣服，門口3個等的3個人都是台灣人，一個大哥還講台語」、「去熊本講台語也會有人回應你」、「目前人在熊本，聽到台語都懷疑我有出國嗎」、「唐吉訶德幾乎整棟都是，真的有夠扯」。

