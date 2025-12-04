森林副產物變身地方新產業！紅葉部落打造「柳杉香氛」品牌亮相

▲花蓮分署與紅葉社區發展協會共同舉辦「柳杉香氛」成果發表會。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署與紅葉社區發展協會3日在瑞穗鄉虎爺溫泉度假莊園共同舉辦「柳杉香氛」成果發表會，正式推出以瑞穗林道柳杉枝葉所萃取的柳杉木精油、柳杉葉精油，以及延伸打造的四款「紅葉部落故事香氛」系列商品，完整呈現部落從採集、蒸餾、調香到商品化的在地循環成果。

▲黃群策分署長致詞 。

此次精油原料全數取自花蓮分署國有林班地，由紅葉部落族人依循「友善採集、在地生產」原則施作，並結合分署疏伐作業後的剩餘資材，實踐森林副產物的高值化利用，為地方林業推動綠色經濟開創新的可能。

▲黃德誠理事長（中）致詞及介紹產品。

花蓮分署黃群策分署長表示，「柳杉香氛」的成功，是部落善用森林副產物發展綠色產業的具體成果，也是花蓮分署落實森林資源循環利用的重要里程碑。此次精油源自瑞穗林道19K的柳杉林，充分體現「台灣木材全株利用」精神，使森林資源兼具保育與產業的雙重價值。

▲柳杉葉精油與紅葉初生精油皂。

黃群策也鼓勵紅葉部落未來朝「合作社」模式發展，以森林循環經濟與部落文化為基礎，持續推出具有地方特色與部落故事的植物香氛產品。

他強調，分署不只是提供技術協助，更是與部落並肩同行的夥伴。未來也將邀請部落青年參與伐採、造林等林業工作，讓傳統智慧與現代林業專業融合，形成更緊密、全面的合作模式，兼顧山林永續及部落就業需求。

▲紅葉初生精油皂。

紅葉社區發展協會理事長黃德誠表示，今日現場瀰漫著屬於山林的氣息，而每一滴精油背後都是部落土地、文化與族人的心血。在花蓮分署的陪伴下，族人多年來不斷學習、累積經驗，從木工展示、文化符號創作到香氛產品製作，皆由長者與青年共同完成，凝聚深厚的部落情感與故事。

▲祖靈之眼精油皂擴香石。

他特別提到，本次展品融入多項紅葉文化意象─象徵生育祝福的貓頭鷹、象徵善惡與往生道路的彩虹橋與螃蟹、寓意忠誠祝福的部落織紋等，都是族人以樸實方式分享紅葉文化的核心。

▲彩虹橋的試煉精油皂。

他也分享蒸餾精油的辛勞──長時間守候爐火、反覆觀察蒸餾狀況，常見長者在火旁打瞌睡仍不願離開，「因為那是山林最珍貴的味道」。這份堅持讓紅葉部落從單純採集逐步跨入加工與品牌化，成功打造屬於部落的香氛特色。

▲彩虹橋的試煉-柳杉純露擴香石。

活動最後，由部落族人帶領與會貴賓體驗柳杉香氛產品，多層次的木質調深受好評。現場並邀請在地溫泉與旅宿業者試用手工皂、擴香石、純露等產品，展現紅葉部落從文化故事、環境永續到產業串接的完整樣貌。

