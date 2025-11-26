免運助攻品牌躍升！台灣在地品牌Tiny girls、國際品牌KANGOL　在蝦皮找到成長新引擎

消費中心／綜合報導

十年前，蝦皮購物剛踏入台灣市場，一批敢於嘗試、擁抱數位機會的品牌也在這個新舞台上同步起跑。從在地服飾品牌 Tiny girls太妮絲服飾，到英倫經典潮流品牌 KANGOL，兩個風格截然不同的品牌，都在蝦皮找到專屬品牌的客群與成長動能。他們的成長軌跡，也成為蝦皮深耕台灣、陪伴賣家共創的最佳縮影。

從護理師到58萬粉絲的台灣在地女裝品牌創辦人 Tiny girls的夢想如何從蝦皮開始

「我當初只是想讓更多女孩穿上自己喜歡、又負擔得起的漂亮衣服。」Tiny girls 創辦人小蝶闆娘笑著回憶，20歲的自己還是一位護理師，當時對服飾穿搭充滿熱情，也對創業滿懷衝勁，恰好遇見剛進入台灣的蝦皮，讓每個人都有機會開店、實現夢想，便告訴自己一定要勇敢試試看。就此一個人靠著一台筆電與滿腔熱情，讓夢想在蝦皮從零開始茁壯。

▲從護理師到58萬粉絲的台灣在地女裝品牌創辦人 Tiny girls，分享蝦皮購物成為品牌成長關鍵動能。

十年過去，Tiny girls 已成為擁有 58 萬粉絲的蝦皮優選女裝品牌。服飾風格從追隨流行的快時尚，到如今專注「韓系×簡約」風格，一步步找到品牌的風格。創辦人小蝶闆娘表示：「穿上 Tiny girls 的衣服，要有被生活溫柔對待的感覺。」真誠溫暖的品牌理念或許正是Tiny girls長青的秘訣。她也笑說，許多女孩從學生時期就開始追蹤，現在成為媽媽仍持續支持，「那份被信任與被想起的感覺，就是我們最珍惜的品牌價值。」

▲十年過去，Tiny girls專注「韓系×簡約」風格 ，一步步找到品牌的風格。

她也無私分享，蝦皮的後台數據與行銷工具，就是品牌穩定成長的關鍵。「有時候一個熱門顏色、剪裁變化，從數據就能看出端倪。」Tiny girls會利用蝦皮的關鍵字熱搜、賣場洞察觀察消費趨勢；也透過直播和免運券活動與粉絲維繫互動，讓品牌與顧客更靠近。創辦人認為，蝦皮後台就像品牌的超強數據大腦，讓賣家選品更精準、庫存也更穩定，進而建立起顧客對品牌的信任與黏著度。

英倫經典潮流品牌KANGOL的數位再進化

對擁有近百年歷史的國際品牌KANGOL，面對現今線上線下皆競爭激烈的消費市場，蝦皮不只是銷售平台，更成為品牌轉型的重要夥伴。KANGOL的台灣代理商傑克黑豆國際表示：「面對數位轉型浪潮，蝦皮讓我們重新與年輕世代對話。」可以觀察到KANGOL透過蝦皮直播、短影音內容，甚至運用當前最受關注的 AI 應用，成功創造貼近年輕族群的商品推廣語言，讓品牌成功打破線上與線下的界線。而蝦皮多元完善的功能，也讓品牌能靈活推出限定活動與合作專案。

深受年輕人喜愛的KANGOL始終是各種潮流穿搭語言的一部分，蝦皮在年輕族群中的滲透力，也讓品牌能更有效觸及潛在客群。傑克黑豆國際強調：「蝦皮團隊不只是協助推廣，更是與品牌並肩企劃行銷活動的最佳隊友。」從品牌專屬的頁面、節慶以及主題式的活動選品，到實體的時尚週活動合作，處處展現平台對品牌經營的細膩支持。

對 KANGOL 來說，蝦皮不只是帶來流量的通路，更是品牌成功的高速公路，透過一整套與消費者連結的語言、精實的數據洞察與內容互動，讓品牌從被看見、後被理解、再被認同，成為品牌成長的重要加速器。

最佳助攻！免運讓品牌與消費者更靠近

在眾多行銷工具中，「免運」機制則是賣家最有感的成長助攻。訪談過程中，兩品牌皆不約而同談起「免運」帶來的顯著轉換效果。

Tiny girls 創辦人小蝶闆娘說：「每次免運活動，整體訂單量幾乎都會成長兩到三倍。很多新客會趁免運下單嘗試，我們反而觀察到退換率更低。」她指出，免運早已不再只是促銷手段，更是一種體貼的消費體驗。對女裝客群來說，購物門檻往往卡在「運費」這一關，尤其是第一次接觸品牌的新客。「當蝦皮免運時，就像幫女孩打開了心理的通關密碼，願意放心嘗試，也更容易遇見喜歡的品牌。」Tiny girls 在一次次的免運活動中，明顯感受到當「免運」讓心理門檻被放下後，所帶來的實質改變。蝦皮的免運機制替品牌跨越了與消費者之間的距離，當運費不再是考量，女孩們更願意按下結帳，也更容易走進品牌世界，進而帶動更高的回購率與更穩定的顧客關係。

▲隨著免運活動與蝦皮後台數據工具帶來更精準的選品與庫存規劃，Tiny girls 出貨量和新客轉換率持續提升。

KANGOL 也觀察到免運的實質效益。傑克黑豆國際表示：「在雙11免運活動期間，我們明顯感受到消費者的熱度。當蝦皮推出每人多張免運券時，直播下單率明顯飆升，品牌流量與銷售表現同步成長。」他強調，免運帶來的除了最直接的價格誘因，更是蝦皮理解消費者習慣、協助品牌創造好感的展現，讓每次下單就像親手將最好的商品交付給消費者一樣。

十年相伴，蝦皮購物持續與品牌同行，與在地及國際品牌攜手共創下一個里程碑

十年來，蝦皮陪伴成千上萬的賣家在電商市場上成長。不論在地品牌或國際品牌，都能在蝦皮找到成長新動能。台灣在地品牌Tiny girls 找到屬於品牌自己的風格，國際品牌KANGOL 則以數位化創新重新連結年輕族群。展望未來，Tiny girls 表示將持續深化會員經營、打造更具層次的品牌互動體驗；KANGOL 則計畫結合蝦皮數據洞察與創新行銷模式，打造更精準的行銷策略。而邁入十週年的蝦皮購物，也將持續升級免運、直播、數據行銷等多元功能，陪伴更多品牌勇敢成長，打造共榮、共創的電商生態圈。