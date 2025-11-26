　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

免運助攻品牌躍升！台灣在地品牌Tiny girls、國際品牌KANGOL　在蝦皮找到成長新引擎

消費中心／綜合報導

十年前，蝦皮購物剛踏入台灣市場，一批敢於嘗試、擁抱數位機會的品牌也在這個新舞台上同步起跑。從在地服飾品牌 Tiny girls太妮絲服飾，到英倫經典潮流品牌 KANGOL，兩個風格截然不同的品牌，都在蝦皮找到專屬品牌的客群與成長動能。他們的成長軌跡，也成為蝦皮深耕台灣、陪伴賣家共創的最佳縮影。

從護理師到58萬粉絲的台灣在地女裝品牌創辦人 Tiny girls的夢想如何從蝦皮開始
「我當初只是想讓更多女孩穿上自己喜歡、又負擔得起的漂亮衣服。」Tiny girls 創辦人小蝶闆娘笑著回憶，20歲的自己還是一位護理師，當時對服飾穿搭充滿熱情，也對創業滿懷衝勁，恰好遇見剛進入台灣的蝦皮，讓每個人都有機會開店、實現夢想，便告訴自己一定要勇敢試試看。就此一個人靠著一台筆電與滿腔熱情，讓夢想在蝦皮從零開始茁壯。

免運助攻品牌躍升！台灣在地品牌Tiny girls、國際品牌KANGOL 在蝦皮找到成長新引擎（圖／蝦皮購物提供）

▲從護理師到58萬粉絲的台灣在地女裝品牌創辦人 Tiny girls，分享蝦皮購物成為品牌成長關鍵動能。

十年過去，Tiny girls 已成為擁有 58 萬粉絲的蝦皮優選女裝品牌。服飾風格從追隨流行的快時尚，到如今專注「韓系×簡約」風格，一步步找到品牌的風格。創辦人小蝶闆娘表示：「穿上 Tiny girls 的衣服，要有被生活溫柔對待的感覺。」真誠溫暖的品牌理念或許正是Tiny girls長青的秘訣。她也笑說，許多女孩從學生時期就開始追蹤，現在成為媽媽仍持續支持，「那份被信任與被想起的感覺，就是我們最珍惜的品牌價值。」

免運助攻品牌躍升！台灣在地品牌Tiny girls、國際品牌KANGOL 在蝦皮找到成長新引擎（圖／蝦皮購物提供）

▲十年過去，Tiny girls專注「韓系×簡約」風格 ，一步步找到品牌的風格。

她也無私分享，蝦皮的後台數據與行銷工具，就是品牌穩定成長的關鍵。「有時候一個熱門顏色、剪裁變化，從數據就能看出端倪。」Tiny girls會利用蝦皮的關鍵字熱搜、賣場洞察觀察消費趨勢；也透過直播和免運券活動與粉絲維繫互動，讓品牌與顧客更靠近。創辦人認為，蝦皮後台就像品牌的超強數據大腦，讓賣家選品更精準、庫存也更穩定，進而建立起顧客對品牌的信任與黏著度。

英倫經典潮流品牌KANGOL的數位再進化
對擁有近百年歷史的國際品牌KANGOL，面對現今線上線下皆競爭激烈的消費市場，蝦皮不只是銷售平台，更成為品牌轉型的重要夥伴。KANGOL的台灣代理商傑克黑豆國際表示：「面對數位轉型浪潮，蝦皮讓我們重新與年輕世代對話。」可以觀察到KANGOL透過蝦皮直播、短影音內容，甚至運用當前最受關注的 AI 應用，成功創造貼近年輕族群的商品推廣語言，讓品牌成功打破線上與線下的界線。而蝦皮多元完善的功能，也讓品牌能靈活推出限定活動與合作專案。

深受年輕人喜愛的KANGOL始終是各種潮流穿搭語言的一部分，蝦皮在年輕族群中的滲透力，也讓品牌能更有效觸及潛在客群。傑克黑豆國際強調：「蝦皮團隊不只是協助推廣，更是與品牌並肩企劃行銷活動的最佳隊友。」從品牌專屬的頁面、節慶以及主題式的活動選品，到實體的時尚週活動合作，處處展現平台對品牌經營的細膩支持。

對 KANGOL 來說，蝦皮不只是帶來流量的通路，更是品牌成功的高速公路，透過一整套與消費者連結的語言、精實的數據洞察與內容互動，讓品牌從被看見、後被理解、再被認同，成為品牌成長的重要加速器。

最佳助攻！免運讓品牌與消費者更靠近
在眾多行銷工具中，「免運」機制則是賣家最有感的成長助攻。訪談過程中，兩品牌皆不約而同談起「免運」帶來的顯著轉換效果。

Tiny girls 創辦人小蝶闆娘說：「每次免運活動，整體訂單量幾乎都會成長兩到三倍。很多新客會趁免運下單嘗試，我們反而觀察到退換率更低。」她指出，免運早已不再只是促銷手段，更是一種體貼的消費體驗。對女裝客群來說，購物門檻往往卡在「運費」這一關，尤其是第一次接觸品牌的新客。「當蝦皮免運時，就像幫女孩打開了心理的通關密碼，願意放心嘗試，也更容易遇見喜歡的品牌。」Tiny girls 在一次次的免運活動中，明顯感受到當「免運」讓心理門檻被放下後，所帶來的實質改變。蝦皮的免運機制替品牌跨越了與消費者之間的距離，當運費不再是考量，女孩們更願意按下結帳，也更容易走進品牌世界，進而帶動更高的回購率與更穩定的顧客關係。

免運助攻品牌躍升！台灣在地品牌Tiny girls、國際品牌KANGOL 在蝦皮找到成長新引擎（圖／蝦皮購物提供）

▲隨著免運活動與蝦皮後台數據工具帶來更精準的選品與庫存規劃，Tiny girls 出貨量和新客轉換率持續提升。

KANGOL 也觀察到免運的實質效益。傑克黑豆國際表示：「在雙11免運活動期間，我們明顯感受到消費者的熱度。當蝦皮推出每人多張免運券時，直播下單率明顯飆升，品牌流量與銷售表現同步成長。」他強調，免運帶來的除了最直接的價格誘因，更是蝦皮理解消費者習慣、協助品牌創造好感的展現，讓每次下單就像親手將最好的商品交付給消費者一樣。

十年相伴，蝦皮購物持續與品牌同行，與在地及國際品牌攜手共創下一個里程碑
十年來，蝦皮陪伴成千上萬的賣家在電商市場上成長。不論在地品牌或國際品牌，都能在蝦皮找到成長新動能。台灣在地品牌Tiny girls 找到屬於品牌自己的風格，國際品牌KANGOL 則以數位化創新重新連結年輕族群。展望未來，Tiny girls 表示將持續深化會員經營、打造更具層次的品牌互動體驗；KANGOL 則計畫結合蝦皮數據洞察與創新行銷模式，打造更精準的行銷策略。而邁入十週年的蝦皮購物，也將持續升級免運、直播、數據行銷等多元功能，陪伴更多品牌勇敢成長，打造共榮、共創的電商生態圈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牙醫教父「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億
賴清德正式宣布「軍購特別預算」！　1.25兆分8年編列
網黃好市多露胸「把自己賣掉」在高雄！　警方要查了
狂吹「救命神器」！　奇蹟找到失聯6天裝甲兵
LIVE／台灣史無前例1.25兆國防預算！　賴清德最新說明
被偷10天！　「卯兔星君」金身找到了
爆黃國昌「硬上女學生」　周玉蔻遭判刑定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

海外醫美爆買潮升溫　八億攜手美韓國際原廠揭露「台灣醫美真正優勢」

挑戰最巨啤酒杯！台啤KING SIZE「聖誕登場」一口入魂喝出健身線條？

免運助攻品牌躍升！台灣在地品牌Tiny girls、國際品牌KANGOL　在蝦皮找到成長新引擎

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

7-11「聖誕福袋」抽保時捷　集結三麗鷗、史努比、歐拉夫9大IP

達美樂聖誕推「抹茶火山」3新品　必勝客「嫩牛大蝦起司」回歸

快訊／全家開出2張千萬發票！買咖啡就中獎　幸運名單一次看

好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看！移動電視、A4和牛入列

快訊／全聯開出千萬發票！買1瓶牛奶就中獎　幸運門市曝光

肯德基「KitKat可可流心蛋撻」吃得到3種口感　12/2限時開賣

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

海外醫美爆買潮升溫　八億攜手美韓國際原廠揭露「台灣醫美真正優勢」

挑戰最巨啤酒杯！台啤KING SIZE「聖誕登場」一口入魂喝出健身線條？

免運助攻品牌躍升！台灣在地品牌Tiny girls、國際品牌KANGOL　在蝦皮找到成長新引擎

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

7-11「聖誕福袋」抽保時捷　集結三麗鷗、史努比、歐拉夫9大IP

達美樂聖誕推「抹茶火山」3新品　必勝客「嫩牛大蝦起司」回歸

快訊／全家開出2張千萬發票！買咖啡就中獎　幸運名單一次看

好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看！移動電視、A4和牛入列

快訊／全聯開出千萬發票！買1瓶牛奶就中獎　幸運門市曝光

肯德基「KitKat可可流心蛋撻」吃得到3種口感　12/2限時開賣

一票人嚇壞！分期買iPhone「害房貸少100萬？」　理財達人揭真相

估房市「明年比今年好」　遠雄將推9案、總銷飆800億

他「性侵2女」公開處決！伊朗連續執行死刑　2周前才吊死謀殺犯

屏東聖誕節搶先看！3聖誕樹、下雪光雕秀　打造南部最美耶誕村

建構民主防禦機制　賴清德：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸之紅線

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

酒店老闆欠8百萬裝潢費　連續兩個月慘被惡煞丟雞蛋、撒冥紙

韓華教頭大讚王彥程「本人更帥」！重逢前隊友龐塞收到暖心祝福

判刑11年沒到案　通緝犯上酒店嗨完被盤查...推警落跑畫面曝

小寶寶不能碰蜂蜜「孕婦可以嗎？」　醫師解答：是最堅固的城牆

【從逗笑變驚嚇】爸綁風扇逗寶寶…下一秒砸中額頭人生跑馬燈都出來了

消費熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

拿坡里烤雞38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

好市多黑五「第2波優惠」懶人包

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

超商咖啡「周一限定」優惠買1送1

黑五2025購物全攻略　美國、日本亞馬遜特價品懶人包＋寄送問題一次搞定

肯德基「KitKat可可流心蛋撻」吃得到3種口感　12/2限時開賣

更多熱門

相關新聞

AnD House藉蝦皮免運服務打開電商知名度

AnD House藉蝦皮免運服務打開電商知名度

在百花齊放的寢具市場中，AnD House安庭家居以單一顏色的素色寢具獨樹一幟。一個想要讓人回到家就能安心、放鬆的念頭，開啟創辦人成立品牌的契機。透過蝦皮購物， AnD House安庭家居從默默無名到獲得消費者認同與喜愛，甚至擁有客戶最深的信賴，穩坐素色寢具首選品牌。

蝦皮購物推「全站大免運」　12月試行

蝦皮購物推「全站大免運」　12月試行

蝦皮購物榮獲數發部「友善電商」肯定

蝦皮購物榮獲數發部「友善電商」肯定

超夢幻！4款迷你香水禮盒一次看

超夢幻！4款迷你香水禮盒一次看

達珂塔鏤空裙配Valentino包

達珂塔鏤空裙配Valentino包

關鍵字：

蝦皮購物免運品牌Tiny girlsKANGOL

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面