大陸 大陸焦點 特派現場

全球最長直飛單程航線首飛　上海經奧克蘭抵阿根廷共計19681公里

▲全球最長航線從上海經奧克蘭前往阿根廷布宜諾斯艾利斯。（圖／翻攝央視）

▲全球最長航線從上海經奧克蘭前往阿根廷布宜諾斯艾利斯。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

中國東方航空公司今（4）日凌晨執飛全球最長單程商業航線，MU745航班自上海浦東起飛、經奧克蘭後前往阿根廷布宜諾斯艾利斯，全程約19681公里，無需轉乘，預計比以往航程節省四小時以上。據悉，此航線每週兩班，為大陸與阿根廷之間唯一免轉機直飛航班，正式填補上海飛往南美重要城市的航線空白。

▲全球最長航線從上海經奧克蘭前往阿根廷布宜諾斯艾利斯。（圖／翻攝央視）

《國際在線》報導，今天（12月4日）凌晨，中國東航MU745航班從上海浦東國際機場起飛，經奧克蘭最終將到達阿根廷布宜諾斯艾利斯。這條橫跨東西半球與南北半球、航程約兩萬公里的航線，刷新了全球最長單程航線的紀錄，並將中國至南美的航程縮短四小時以上。

根據東航公佈的航班資訊，新航線採用波音777-300ER執飛，往返編號為MU745/MU746，全程總里程達19681公里，是目前全球最長單程商業航線。去程於每週一、週四由上海出發，航程約25小時55分；回程則於每週二、週五自布宜諾斯艾利斯返航，全程約29小時。

新航線被視為大陸至南美「南向通道」的重要節點，不僅縮短旅客飛行時間，也將強化三大洲之間的航空連結，提升商務、旅遊與貨運往來便利性，為未來跨洲交通佈局帶來新動能。

東航全球最長航線上海布宜諾斯艾利斯直飛航班南美

