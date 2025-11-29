空巴客機軟體風暴！台灣虎航檢修「航班恐調整」　華航星宇無影響

▲台灣虎航因應空中巴士適航指令檢修，預期航班將調整因應。（資料示意圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）發出緊急適航指令，全球超過6000架A320系列客機軟體遭遇安全疑慮需立即修復，我國籍航空有67架A320、A321航機，民航局下令明天上午8時前完成檢修。台灣虎航表示，將立即完成設備系統更新，預期將有航班調整因應。華航、長榮和星宇航空則表示航班運作不受影響。

根據我國民航局清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。民航局要求業者明天上午8點適航指令生效前完成檢修。

台灣虎航表示，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體問題皆受影響，台灣虎航也受到波及。台灣虎航將旅客及飛航安全列為第一優先，向來根據空中巴士的適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統之更新。後續台灣虎航將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期亦將有航班調整因應。

台灣虎航強調，將同步通知受影響的旅客，感謝旅客的理解與耐心，並將持續更新最新情況。

華航則表示，華航持續關注原廠指令，航班運作不受影響，部份航機也將配合相關軟體更新，以提供旅客安心舒適的旅程。建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。

長榮航空則表示，長榮將啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響。

星宇航空也強調，星宇航空旗下A321neo飛機運作皆不受影響。

民航局稍早指出，我國民航局則表示，今日凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，已立即通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型之航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於明天上午8點適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。另業者因檢修而採取航班調度時，應立即通知旅客，並妥善維護旅客權益。