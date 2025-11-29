空巴召修令波及台灣虎航　明天8架次日韓班機延後飛

▲配合空中巴士適航指令，台灣虎航調整班機進行檢修。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

空中巴士（Airbus）發出緊急適航指令，全球超過6000架A320系列客機軟體因安全疑慮需立即檢修。我國籍航空67架A320、A321航機，民航局下令明天(30日)上午8時前完成檢修。受此事件波及，台灣虎航公告，明天將有8架次日韓班機延後飛。

虎航公告，因應歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」，11月30日部分航班延後，包括IT-632台中前往濟州島、IT-671濟州島前往高雄、IT-256/IT-257桃園往返秋田、IT-214/IT-215桃園往返岡山、IT-210/IT-211桃園往返大阪關西等班機。

虎航提醒，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

虎航稍早也表示，依據歐洲航空安全局發布「緊急適航指令通報」，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體問題皆受影響，虎航也受到波及，旅客及飛航安全列為第一優先，向來根據空中巴士的適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統之更新。後續將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期航班將調整因應。

中華航空則公告，航班目前運作不受影響，持續關注原廠指令，部份航機亦將配合相關軟體更新，提供旅客安心舒適的旅程。長榮航空表示，將啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響。星宇航空也強調，旗下A321neo飛機運作皆不受影響。