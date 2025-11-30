空巴召修釀8班延飛！台灣虎航：全數完成檢修、航機運作正常

▲台灣虎航晚間宣布航機已完成檢修且經監測運作正常。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

空中巴士（Airbus）A320系列客機軟體因安全疑慮需立即檢修，歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」，我國籍航空有67架A320、A321航機，今天上午7時前已完成軟體回復，台灣虎航8架因此延飛。台灣虎航晚間宣布，受影響航機今已全數檢修完畢，經監測，今所有航機運作正常。

空中巴士發出召修令，我國籍航空67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響，民航局下令今天(30日)上午8時前相關客機要完成檢修，今上午7時前，相關航機已經完成軟體回復。

配合航機檢修，該起事件也波及台灣虎航，今有8架次航班調整延飛，華航、長榮和星宇航空等航班起降正常。

台灣虎航晚間宣布，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，台灣虎航今(30)日已將受影響之航機全數檢修完畢，完成軟體更新。除今日8個航班因安排檢修而延誤外，監測至今所有航機運作情況皆正常。

台灣虎航強調，台灣虎航向來將旅客及飛航安全列為第一優先，也感謝所有旅客對於本次事件的理解與耐心，將持續秉持熱情、溫暖、真誠的企業精神為旅客提供更便捷的空運服務。