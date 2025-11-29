空巴召修A320客機「國籍航空有67架」　民航局下令明8時前檢修

▲空中巴士發出緊急適航指令要求客機進行軟體修復作業。（示意資料圖／路透）

記者李姿慧／台北報導

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）近日發出緊急適航指令，全球多達6000架A320系列客機需立即進行軟體修復作業，恐引發航班大亂。根據我國民航局清查，國籍航空有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響，民航局下令明天上午8時前完成檢修。台灣虎航表示，受此事件波及，預期將有航班調整因應。

空中巴士宣告全球多達6000架A320系列客機需立即進行軟體修復作業，日本全日空（ANA）與澳洲捷星航空（Jetstar）今天也分別因空中巴士機型遭遇系統安全疑慮，被迫取消多班航班，多地機場湧現大量滯留旅客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

我國民航局則表示，今日凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，已立即通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型之航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於明天上午8點適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。

民航局指出，經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。民航局已要求業者，因檢修而採取航班調度時，應立即通知旅客，並妥善維護旅客權益。

台灣虎航則表示，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體問題皆受影響，台灣虎航也受到波及。

台灣虎航指出，台灣虎航將旅客及飛航安全列為第一優先，向來根據空中巴士的適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統之更新。後續台灣虎航將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期亦將有航班調整因應，並將同步通知受影響的旅客，感謝旅客的理解與耐心，並將持續更新最新情況。

星宇航空則表示，星宇航空旗下A321neo飛機皆不受影響。華航和長榮航空則尚未有回應。