今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日水氣最多，北部高溫降8度，越晚越冷！中央氣象署預報員林定宜表示，今天東北季風增強，加上華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北、宜蘭有局部較大雨勢機率；預估今晚到周四清晨最涼冷，西半部、東北部低溫14-16度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周四晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風增強，加上華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北、宜蘭降雨機率高，並有局部較大雨勢機率，桃園、新竹、花蓮、台東、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，北部周二高溫來到27、28度，今白天剩不到20度，降幅達7、8度以上，中部、花東高溫22-24度，南部仍有27度；預估今晚到周四清晨最涼冷，西半部、東北部低溫14-16度、花東18度，沿海及近山區平地會更低一些。

林定宜表示，周四、周五東北季風影響，水氣稍減少；周六、周日東北季風減弱，氣溫稍回升，早晚仍較涼，水氣進一步減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨；下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，強度有待觀察。