「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

記者陳俊宏／台北報導

強冷空氣來了！氣象專家吳德榮表示，周四、周五清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴，強冷空氣南下，北台越晚越冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四、周五水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，周四、周五清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右，與上月最強一波類似，仍屬東北季風，未達大陸冷氣團標準；但今起三天北台明顯轉冷，周四、周五清晨其他地區因輻射冷卻加成亦偏冷，應注意保暖。

吳德榮分析，周六、周日東北季風減弱，水氣減，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率；周六清晨仍有輻射低溫，白天起氣溫逐日回升；下周一東北季風增強，水氣增多，氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率；下周二東北季風減弱，水氣漸減，氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小，機率降低。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，周末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下周將大致循天琴颱風的路徑，通過菲律賓中部進入南海，一路西進，對台無威脅。