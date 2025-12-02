　
一路向西！　新颱風最快生成時間曝

（圖／NOAA）

▲熱帶系統發展中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

熱帶系統一路向西！氣象專家賈新興表示，位於菲律賓東方海面的熱帶系統，預估周四、周五有發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率，預估其路徑仍以影響菲律賓南部，進入南海方向移動的趨勢為主，對台灣無影響。

▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興說，周三至周五受東北季風影響，其中周三桃園以北、宜花東有局部短暫雨；周四、周五大台北東側、宜蘭有零星短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。

賈新興指出，周六、周日大台北東側、宜花、南台東至恆春半島一帶有零星短暫雨；下周一、下周二受東北季風影響，其中下周一桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨；下周二北北基宜花有零星短暫雨。

賈新興提到，位於菲律賓東方海面的熱帶系統，預估周四、周五有發展為洛鞍颱風的機率，預估其路徑仍以影響菲律賓南部，進入南海方向移動的趨勢為主，對台灣無影響。

氣象專家吳德榮也在「氣象應用推廣基金會」專欄表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，下半周菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率，下周將循天琴颱風的動向，通過菲律賓中部進入南海，一路西進，對台無威脅。

