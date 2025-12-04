快訊／今晨最冷12.6℃　明雨區擴大

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在雲林縣古坑的12.6度。氣象署預報員賴欣國表示，今晨是這波冷空氣最強時間，周五水氣稍稍多一些。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周五晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周五東北季風影響，今晨是這波冷空氣最強時間，今日水氣比較少，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，花蓮、台東、恆春半島、大台北地區、中南部山區有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



賴欣國說，周五水氣稍稍多一些，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東、恆春半島有零星短暫雨。

賴欣國表示，周六、周日東北季風稍減弱，轉偏東風，氣溫稍回升，但早晚仍較涼，水氣減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。

賴欣國提到，下周一另一波東北季風增強，下周二東北季風影響，強度沒這波強，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨；下周三東北季風減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。