「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

▲彰化年度盛事「2025永靖謝平安家年華」將在12月13日至14日登場。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

彰化年度文化盛典「2025永靖謝平安家年華」， 12月13日、14日在彰化永靖街區盛大舉行！這場由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園攜手，鄉公所與全鄉24村共同投入的活動，已成中部地區年末最值得朝聖的文化嘉年華。永靖鄉共好協會理事長陳雍讓熱情邀請民眾到永靖來作客。

龍將、女神組隊催票：永靖=慢生活、很多樹！

今年「謝平安家年華」星光空前，主辦單位特別邀請職棒味全龍球星及高人氣啦啦隊小龍女到場共襄盛舉。

球星們透過影片，分享了他們對於「平安」這份祝福的詮釋與心意。龍將陳子豪心繫所有支持者，希望把平安送給「大家」，讓更多人能感受到這份溫暖。

小龍女們也同樣對這場文化盛會充滿期待。啦啦隊女神口水興奮表示，永靖在她心中是「好吃的食物、養生、綠色庭園」的代名詞，期待在活動中享用美食、感受慢活的氛圍。張晴則期待透過這次活動，將平安福氣傳遞給更多人。球星與女神最後都異口同聲地邀約12月13日到永靖相見。

經典「臺灣感恩節」！千人搓湯圓、338桌平安宴

謝平安可說是臺灣版的「感恩節」。這項傳統源自農業社會，通常在秋收完成後舉行，希望透過祭拜，感謝天公與各路神明在過去一年的庇佑，讓來年五穀豐收、合境平安 。

永靖謝平安家年華特別將這項感恩文化與冬至團圓的習俗巧妙結合，創造出多項獨特的活動。其中，最為人津津樂道的招牌活動就是「千人封街搓湯圓」，所有人在街上共同搓湯圓，象徵著一年辛勞後的團圓與圓滿。而代表「呷平安」的「梅花平安宴」今年預計將席開338桌 ，儘管報名已截止，但屆時現場滿滿的福氣與人情味，仍是遊客必感受的氛圍。同時，活動也將恭迎永靖24村宮廟的36座神尊盛大遶境，將神明的庇佑帶往每個角落。

手刀衝！擲筊大賽拚iPhone 17 《超級夜總會》嗨翻成美園區

除了傳統文化體驗，活動的高潮與獎勵也令人血脈賁張！永安宮將舉辦「擲筊迎福謝平安」大賽，只要報名即可獲得限量「永安宮王爺小神衣」 。信眾們有機會透過擲筊試手氣，最大獎直接鎖定最新款iPhone 17智慧型手機！

活動首日主會場設於永靖永安宮路口，第二會場則設在成美文化園東園區。成美文化園推出限定夜市集與煙火秀。更震撼的是，本次活動首度邀請超人氣綜藝節目《超級夜總會》在永靖演出，精彩卡司與舞台魅力絕對讓現場氣氛嗨到最高點，想感受這場充滿感恩、團圓與福氣的文化盛宴，絕不能錯過。

詳細活動內容與報名資訊，請加永靖共好協會Line好友查詢：https://line.me/ti/p/@174kfzyv