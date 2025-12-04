　
社會 社會焦點 保障人權

5歲兒玩菜刀遭掌摑撞門！4寶爸辯「保護孩子安全」　法官不買單

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彰化一名4寶爸打5歲兒撞門釀頭部受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名4寶爸因5歲兒子玩菜刀，情急之下揮掌摑向孩子臉部，導致兒子頭部撞擊紗門受傷。儘管他辯稱此舉是「管教」、為防止孩子發生危險，但法院審理後指出，該名父親早已因不當教養行為被法院核發保護令，法官認定他的行為同時構成「故意對兒童犯傷害罪」及「違反保護令罪」判處拘役20日，緩刑2年。

判決指出．該名４寶爸不滿當時5歲的兒子把玩菜刀，出於管教動機，徒手摑打其臉部。強大的力道導致兒子頭部撞上紗門，造成頭皮紅腫、瘀青的傷害。此舉不僅對兒童造成身體傷害，也直接違反了法院先前發出的保護令。

面對指控，該名爸爸在偵查過程中曾否認犯行，並提出辯解。他與妻子育有4名子女，他動手打孩子耳光，是因為兒子當時正在玩鋒利的菜刀。他辯稱，如果不立即嚴厲管教制止，還可能傷及其他手足。在本次事件後，又曾兩度玩刀割傷兄弟，他的動機純粹是為了保護孩子們的安全，防止更嚴重的意外發生。

對於被告「基於管教」的辯詞，法官援引了《兒童權利公約》及聯合國兒童權利委員會的解釋。任何程度的體罰均有辱人格，與兒童應受保護的尊嚴和安全權利直接衝突。國家有義務透過立法等措施消除所有體罰行為，且當照顧者被刑事起訴時，絕不能以「合理」或「輕微」的管教權作為辯護理由。

法院庭審，由於該名爸爸1年多前曾因不當教養手段而收到為期2年的保護令，本應深刻反省自己的管教方式。即便出於教育或防止危險的目的，顯示問題核心在於「刀具管理」而非「體罰教育」。其「毆打」行為已侵害兒子的身體完整與人格尊嚴，構成違法。

法官認定，被告打人行為，同時觸犯了《兒童及少年福利與權益保障法》的「成年人故意對兒童犯傷害罪」，及「成年人故意對兒童犯違反保護令罪」。法官考量他從事臨時工與身障妻育有４子女，其中2子有智能問題，判處拘役20日，緩刑2年，但要求他必須於6個月內完成6小時親職教育輔導，且緩刑期間須接受保護管束，以期導正其教養觀念。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止兒童受虐，請撥打110、113。
 

