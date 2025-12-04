叫他起床竟出事！彰化翁遭「爆打頭部」昏迷指數6　酒友收押

▲彰化埔心鄉發生酒醉打傷屋主，地板流下一大灘血跡。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉一間民宅2日上午發生一起酒後重傷害案件，69歲李姓老翁要前往房間叫醒李姓酒友，未料頭部遭對方持大鐵片猛擊，重傷倒地。當場意識不清，經緊急送醫後，老翁昏迷指數僅6，經手術搶救仍未脫險。

據悉，案發前一晚，69歲的李姓老翁與45歲的李姓男子，以及一名61歲的張姓女性友人，3人在老翁家中飲酒小聚。酒席過後，李男疑似因宿醉，躺在屋內休息。2日上午時分，老翁催促李男離開，雙方因此發生口角衝突。情緒失控的李男隨手拿起一旁約手掌大的鐵片，朝老翁頭部猛烈敲擊。由於力道甚大，老翁當場頭破血流，倒臥在地，客廳地板瞬間濺滿大量血跡，場面駭人。

▲彰化埔心鄉發生酒醉傷人事件。（圖／民眾提供）

同行女性友人見狀驚慌報警。救護人員趕抵時，老翁已意識不清，頭部有多處創傷，隨即被送往員林基督教醫院急救。因傷勢過重，後續轉送至彰化基督教醫院進行緊急手術。

彰基醫院指出，患者右側頭部硬膜下出血，經手術後昏迷指數為6（正常為15，3為最深昏迷）。還有雙側氣血胸，目前以血液引流維持穩定，腹部亦有穿刺傷，目前仍在加護病房觀察，未脫離險境。

▲彰化埔心鄉發生酒醉傷人事件。（圖／民眾提供）

溪湖分局獲報後立即展開調查，當場將涉嫌行兇的李男逮捕。經偵訊，警方依涉嫌殺人未遂罪嫌，將李男移送彰化地檢署偵辦。檢方複訊後，認為李男涉嫌重大，且有逃亡之虞，隨即向法院聲請羈押，法院於3日上午審理後裁准。至於詳細案發經過及衝突起因，檢警仍持續調查釐清。