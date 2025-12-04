彰化伸港驚見鴕鳥逛大街！田中快樂奔跑　1落網1受困爛泥堆

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉昨(3日)有2隻體型龐大的鴕鳥突然離家出走，在馬路、巷弄與田埂間四處狂奔，嚇壞當地居民，警方獲報後緊急出動，成功捕回其中一隻。不料，另一隻脫逃的鴕鳥今(4日)上午被發現，竟疑似在驚慌奔跑中，不慎摔落進一處大排水溝，整個身體深陷爛泥動彈不得，模樣虛弱無助。警方已通知飼主前往將這隻「迷途大鳥」從泥淖中救回家。

▲彰化伸港鄉鴕鳥落跑深陷爛泥，警方及飼主等人協助脫困。（圖／民眾提供）

昨天傍晚，有民眾在伸港鄉的街道上，驚見兩隻高大的鴕鳥正在「逛大街」，不僅穿梭於巷弄之間，還不時跑進田裡，景象十分罕見。路過民眾紛紛側目，也有人趕緊拍下畫面並上傳網路，提醒大家注意安全，避免被奔跑中的鴕鳥撞傷。警方接獲多起報案後，立即派員前往處理，順利將其中一隻鴕鳥捕捉帶回，但另一隻卻逃脫無蹤。

▲彰化伸港鄉鴕鳥落跑深陷爛泥。（圖／賴清美議員提供）

逃脫的鴕鳥命運多舛，今天上午，伸港鄉什股村長陳富接獲民眾通報，指有鴕鳥掉進大排水溝裡，村長趕到現場查看，發現這隻鴕鳥整個身軀陷入溝底的爛泥堆中，村長推測，鴕鳥可能是在昨天夜間逃跑時，因視線不佳不慎摔落，就這樣在冰冷泥水中度過一整晚，看起來相當虛弱。

同樣獲報到場關心的縣議員賴清美表示，鴕鳥曾試圖振翅掙扎，但依舊無法脫離泥沼。由於溝渠環境限制，一般人難以下去施救，眾人只能焦急地看著鴕鳥。賴清美也說，鴕鳥不時抬頭望著岸上的人們，眼神充滿無助，模樣「看了實在好可憐」。

▲彰化伸港鄉鴕鳥落跑深陷爛泥困。（圖／村長陳富提供）

對於鴕鳥為何會出現在街頭，警方已通知林姓飼主前往協助。警方也提醒，飼主若疏於管理，導致飼養的禽畜在道路上奔走，妨害到交通，依據《道路交通管理處罰條例》第84條規定，可對飼主或行為人處以300元以上、600元以下罰鍰。