社會 社會焦點 保障人權

彰化伸港驚見鴕鳥逛大街！田中快樂奔跑　1落網1受困爛泥堆

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉昨(3日)有2隻體型龐大的鴕鳥突然離家出走，在馬路、巷弄與田埂間四處狂奔，嚇壞當地居民，警方獲報後緊急出動，成功捕回其中一隻。不料，另一隻脫逃的鴕鳥今(4日)上午被發現，竟疑似在驚慌奔跑中，不慎摔落進一處大排水溝，整個身體深陷爛泥動彈不得，模樣虛弱無助。警方已通知飼主前往將這隻「迷途大鳥」從泥淖中救回家。

▲彰化伸港鄉鴕鳥落跑。（圖／賴清美議員提供）

▲彰化伸港鄉鴕鳥落跑深陷爛泥，警方及飼主等人協助脫困。（圖／民眾提供）

昨天傍晚，有民眾在伸港鄉的街道上，驚見兩隻高大的鴕鳥正在「逛大街」，不僅穿梭於巷弄之間，還不時跑進田裡，景象十分罕見。路過民眾紛紛側目，也有人趕緊拍下畫面並上傳網路，提醒大家注意安全，避免被奔跑中的鴕鳥撞傷。警方接獲多起報案後，立即派員前往處理，順利將其中一隻鴕鳥捕捉帶回，但另一隻卻逃脫無蹤。

▲彰化伸港鄉鴕鳥落跑。（圖／賴清美議員提供）

▲彰化伸港鄉鴕鳥落跑深陷爛泥。（圖／賴清美議員提供）

逃脫的鴕鳥命運多舛，今天上午，伸港鄉什股村長陳富接獲民眾通報，指有鴕鳥掉進大排水溝裡，村長趕到現場查看，發現這隻鴕鳥整個身軀陷入溝底的爛泥堆中，村長推測，鴕鳥可能是在昨天夜間逃跑時，因視線不佳不慎摔落，就這樣在冰冷泥水中度過一整晚，看起來相當虛弱。

同樣獲報到場關心的縣議員賴清美表示，鴕鳥曾試圖振翅掙扎，但依舊無法脫離泥沼。由於溝渠環境限制，一般人難以下去施救，眾人只能焦急地看著鴕鳥。賴清美也說，鴕鳥不時抬頭望著岸上的人們，眼神充滿無助，模樣「看了實在好可憐」。

▲彰化伸港鄉鴕鳥落跑。（圖／賴清美議員提供）

▲彰化伸港鄉鴕鳥落跑深陷爛泥困。（圖／村長陳富提供）

對於鴕鳥為何會出現在街頭，警方已通知林姓飼主前往協助。警方也提醒，飼主若疏於管理，導致飼養的禽畜在道路上奔走，妨害到交通，依據《道路交通管理處罰條例》第84條規定，可對飼主或行為人處以300元以上、600元以下罰鍰。

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府釋利多！　「7檔機器人股」亮燈開趴
韓女星消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員
快訊／傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方首回：積極評估
快訊／「載女兒上學」迴轉遭撞　女童噴飛
10台男在陸服刑！　突從小三通送回台灣
行政院拍板　2027年起全面禁廚餘養豬
川普又出手！　全面暫停「19國移民申請」

川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

黃國昌對學生喊「普丁當然是獨裁者」　綠委酸：見人說人話見鬼說鬼話

美國聯邦公報：南韓汽車關稅「追溯調降15%」　4日起生效

2大音樂鬼才攜手合作！　爆內鬨「不耐煩」傳訊息轟炸

遇臉書詐騙！他用ChatGPT「絕地反殺」　歹徒嚇到崩潰求饒

28歲公主嫁礦泉水富二代！ 柬埔寨「世紀婚禮」排場曝光

動物園2象龜打架「還翻肚」飼養員勸架！牠竟怒追飼養員…影片曝

台八女星「傍晚在家跳有氧」遭投訴！傻眼：穿毛拖鞋也被說腳步聲太大

周曉涵累趴床洩「深邃事業線」　魔鬼視角辣翻網：好有料！

快艇掰了保羅非單一原因　總裁與他深談3小時：雙方不適合

【職場如戰場】動物園陸龜掀翻同事　想再翻被工作人員拖走XD

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

快訊／國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

高國豪哥哥「網愛片」瘋傳　全裸視訊一直要看下面

快訊／國1凌晨重大車禍1死9傷　最新畫面曝光

快訊／北投區「明星國中」女學生墜樓　送醫搶救

即／16天2女學生墜樓亡　高二生失聯陳屍校園

快訊／國1凌晨重大車禍　1命危9傷

快訊／新莊復興路一段「驚現天坑」！深達2公尺

人妻婚內出軌產下雙胞胎　和小王要連帶賠80萬

人妻婚內出軌產下雙胞胎　和小王要連帶賠80萬

彰化一名人夫指控，前妻在婚姻期間，與她參加的職訓培訓班負責人出軌並懷孕產下雙胞胎，害他綠光罩頂，一狀告上法院求償150萬元。前妻雖辯稱是在分居後才與小王交往，且對方不知她已婚，但法官審理後不採信其說詞，認定兩人行為已構成侵害配偶權，情節重大，因此判決2人應連帶賠償人夫80萬元。全案仍可上訴。

國1潭子段4車追撞1人頸斷慘死　遭撞砂石車卻跑了

國1潭子段4車追撞1人頸斷慘死　遭撞砂石車卻跑了

台中「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠

台中「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠

驚悚！台中2高中生走斑馬線遭撞重摔

驚悚！台中2高中生走斑馬線遭撞重摔

新北3毒蟲違停露餡　警搜出海洛因+喪屍煙彈

新北3毒蟲違停露餡　警搜出海洛因+喪屍煙彈

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

台中「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

