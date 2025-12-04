　
年末出國必看！行動電源、液體安檢「秘訣總整理」安心通關不怕被沒收

▲▼桃機,桃機公司。（圖／桃機）

▲年末旅遊潮來臨，桃園機場旅客量持續攀升，提醒出行民眾掌握相關規範、事前準備更安心順暢。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

最近打開社群媒體或旅遊社團，是不是常看到網友崩潰發文？隨著年末旅遊潮大爆發，網路上掀起一波關於「行動電源」的激烈討論。這波討論熱度起源於Threads上的一篇熱門貼文，有網友分享友人飛往韓國旅遊的慘痛經驗，明明行動電源還很新，卻因為「機身只有mAh而沒有Wh標示」，在韓國機場安檢時直接被要求丟棄 。

「那是我剛買的高容量快充耶！」、「現場只能眼睜睜看著它被丟進回收桶，心真的很痛！」這類留言引發大批苦主共鳴。許多人以為行動電源只要放在隨身行李中就沒事，卻忽略了韓國安檢目前對於「Wh標示」的嚴格要求。這也讓「行動電源到底該怎麼帶？」成為近日出國族群最焦慮的話題！為了避免開心出遊卻在機場掃興，搞懂最新規定絕對是行前最重要的功課之一。

鋰電池全禁託運！只能手提上飛機　韓國觀光公社也示警
根據國際航空運輸協會（IATA）與各大航空公司的嚴格飛安規定，行動電源與所有鋰電池類物品，因在貨艙內若受擠壓、撞擊起火將難以撲滅，故一律「禁止託運」，僅能以手提行李方式隨身攜帶上機。旅客在打包時請務必逐一檢查，只要是鋰電池相關產品，不管是行動電源、筆電電池、備用相機電池等，都不能放進託運行李，且單顆不得超過100Wh（依各家航空公司規範為準）。

▲▼ 桃園機場,機場,韓國,安檢,行動電源,飛安 。（圖／資料照）

▲▼韓國行動電源登機規定一次看！容量不得超過100Wh、標示需清晰可辨識，160Wh以上禁止攜帶。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）

▲▼ 桃園機場,機場,韓國,安檢,行動電源,飛安 。（圖／資料照）

事實上，為了飛航安全，電池容量的標示檢查近年愈趨嚴格。上述提醒不得放進託運行李的鋰電池，目前限定單顆容量不得超過100Wh（部分航空公司規定100Wh至160Wh需經批准，160Wh以上則禁止攜帶），且機身上必須保留「清晰可辨識」的規格貼紙或原廠標示。

為強化飛安，韓國機場安檢嚴格執行。近期，韓國觀光公社台北支社也發文提醒，目前有部分航空公司採取「檢查行動電源機身標示」的做法，若行動電源「僅標示mAh」，或者標示磨損、模糊不清，極可能被視為不符規範而要求「當場丟棄」。建議旅客出發前自行檢查，但最保險的方式還是攜帶標示清晰的產品。

▲▼ 桃園機場,機場,韓國,安檢,行動電源,飛安 。（圖／資料照）

▲114年3月起，航程中全面禁止使用行動電源，須全程收納於隨身包中，不可邊飛邊充。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書專頁）

5大國籍航空「全面禁充」保護你我飛行安全
今年3月起，華航、立榮、星宇、虎航、華信等五家國籍航空也宣布，航程中「全面禁止使用」行動電源及備用鋰電池。這意味著旅客登機後，行動電源必須全程收納於隨身包中，不能拿出來連接手機「邊飛邊充」，若有充電需求可使用機上插座，以確保飛行安全。

液體上機最易踩雷！搞懂100ml限制與美國航班新制
安檢流程中，最容易踩雷的還有「液體、膠狀、噴霧類物品」。旅客需謹記，所有液體都必須遵守「單瓶不得超過100ml」的規定，像是香水、小瓶保養水、小罐卸妝產品等都沒問題，但只要容器本身超過100ml，就算內容物只剩半瓶，也絕對不能上機，只能選擇託運。

此外，這些液體也必須被統一裝在一個容量不超過1公升、透明、可完全密封的夾鏈袋裡（袋子大小約 20×20cm），且裝入後袋口也必須能完全密封。如果有嬰兒食品或醫療需求之液體，則須在過安檢時先向人員申報，獲同意後方可攜帶。

▲▼ 桃園機場,機場,韓國,安檢,行動電源,飛安 。（圖／資料照）

▲液體上機最容易踩雷！單瓶不得超過100ml、總量限制1公升內並須使用透明夾鏈袋裝。（圖／翻攝IG：bearty.makeup）▲▼ 桃園機場,機場,韓國,安檢,行動電源,飛安 。（圖／資料照）

關於「液體」的定義，基本的判斷原則是，只要「擠得出來、塗得開」的都算，因此包括乳液、防曬、精華、凝膠、洗面乳，甚至有些霜狀品項也都會被歸納為液體。至於口紅、眼影盤、粉餅、眉筆等固態化妝品，則不在限制內，可以直接放隨身行李或託運。

特別要注意的是，為配合美國安檢新規定，搭乘飛往美國航班的旅客，如果攜帶大於或等於350ml（約一般可樂罐大小）之粉狀物，應放置於託運行李內。除了嬰兒奶粉及藥粉等必要物品外，其餘超過上述份量之粉狀物，航空公司將會在登機門前實施抽檢，若不符規定將可能無法攜帶上機。

冬天衣物多易卡關！掌握「安檢3步驟」幫你快速通關
冬季出國的旅客經常穿著厚重外套，口袋裡的零碎物品相對也會變多，如果等到排在安檢輸送帶前才開始整理，很容易手忙腳亂、拖慢隊伍進度。對此，建議旅客在排隊時就提前預備。

▲▼ 桃園機場,機場,韓國,安檢,行動電源,飛安 。（圖／資料照）

▲桃園機場提醒「安檢加速三步驟」──清空液體、取出電子設備、脫外套與金屬物品，有助快速通關。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書專頁）

首先務必「將水壺內的飲水清空」，避免因液體殘留被攔下，並將裝有液體的夾鏈袋取出備查。接著「取出電子設備」，主動將筆電、平板與行動電源等，獨立放置於托盤中。最後是「身上物品淨空」，提前脫下厚重大衣、皮帶、手錶與金屬飾品，並確認口袋已徹底清空。只要掌握以上3點原則，不僅能大幅縮短查驗時間，也能避免臨檢重整的尷尬，讓通關過程更流暢快速。

年末旅遊留意新制上路！出入境規定一次掌握
隨著年末聖誕、跨年旅遊旺季將至，機場人流預計將創新高，安檢排隊時間也勢必拉長。桃園機場特別提醒旅客，行前務必再次進行「行李總體檢」，確認行動電源規格、液體打包是否合規。這不僅能避免物品遭沒收，也能減少在安檢口手忙腳亂、被要求重新整理的窘境，確保自己與親友的通關一路順暢。

▲▼ 桃園機場,機場,韓國,安檢,行動電源,飛安 。（圖／資料照）

▲返台入境不可攜帶豬肉製品、水果蔬菜、動植物及其加工品，違規最高可罰上百萬元。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書專頁）

除了出境安檢，返台入境規定也同樣嚴格。為全面防堵非洲豬瘟，邊境檢疫採取最高規格防護，返台旅客如果攜帶含豬肉成分之食品，行李將全面接受X光掃描或查驗。因此請旅客留意，旅遊中務必留意伴手禮成分，切勿違規攜帶火腿、香腸等肉製品，違反規定者最高可處新台幣百萬元罰鍰，代價極高！

無論是準備出國或旅遊返台，只要提前掌握規範、花點時間整理行李，就能大幅減少突發狀況，讓整趟行程更加順利安心，為美好的年度旅遊畫下完美句點。

韓入境卡顯示CHINA（TAIWAN）　外交部遺憾

韓入境卡顯示CHINA（TAIWAN）　外交部遺憾

外交部今（3日）表示，近期接獲反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」。外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然韓國政府迄仍未正面回應，對此我方甚表遺憾。

桃機T3北登機廊廳明擴大服務6航班　主航廈工程進度衝上83%

桃機T3北登機廊廳明擴大服務6航班　主航廈工程進度衝上83%

桃機T3北登機廊廳試營運　首批968旅客獲贈「特製版乖乖」

桃機T3北登機廊廳試營運　首批968旅客獲贈「特製版乖乖」

侯友宜批淡江大橋路跑未溝通　陳世凱：看紀錄就不會誤解

侯友宜批淡江大橋路跑未溝通　陳世凱：看紀錄就不會誤解

桃機T3北登機廊廳明天試營運　交通部：增580萬人次服務量

桃機T3北登機廊廳明天試營運　交通部：增580萬人次服務量

