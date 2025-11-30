桃機T3北登機廊廳明天試營運　交通部：增580萬人次服務量

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運 。（圖／翻攝交通部次長林國顯臉書）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場第三航廈北登機廊廳明天12月1日將試營運，將有助於提升航班運作彈性，交通部次長林國顯表示，北登機廊廳新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。

全長738公尺、挑高達13公尺的桃園機場第三航廈北登機廊廳明起營運，交通部常務次長林國顯在臉書上表示，非常高興，興建了好幾年的桃園國際機場第三航廈北登機廊廳明天12月1日終於開始要邁入試營運了。

林國顯指出，北登機廊廳新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。這個由國際知名設計師Richard Rogers團隊設計的空間與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，映入進出旅人的回憶。

▲▼桃園機場第三航廈北登機廊廳 。（圖／翻攝交通部次長林國顯臉書）

▲▼桃園機場第三航廈北登機廊廳候機室及進駐咖啡廳 。（圖／翻攝交通部次長林國顯臉書）

林國顯表示，知名的咖啡品牌跟餐飲店都已經進駐，優質的服務跟設施到位，盼能帶給國人跟國際旅客嶄新的旅遊體驗。

此外，桃園機場第三航廈主航廈及南登機廊廳，則預計於2027年底完工並正式啟用，林國顯指出，未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，讓我們機場的能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。

根據規劃，第三航廈北登機廊廳從第二航廈D10候機室繼續延伸，將新增編號D11到D18共8個登機門。北廊廳的出發層在3樓、抵達層在4樓，出發從第二航廈D10登機門銜接D11，設有清晰指標引導旅客；而抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，在錯落有致的燈具光影引導下，可回到第二航廈辦理入境。