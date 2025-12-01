桃機T3北登機廊廳試營運　首批968旅客獲贈「特製版乖乖」

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳今起試營運。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場第三航廈北登機廊廳今（1）日起試營運，首日出發包括中華CI130、長榮BR116及星宇JX741等飛往日本札幌及泰國曼谷3航班，共968名旅客搶先體驗。機場公司準備特製版乖乖贈送旅客，桃機也將蒐集旅客實際體驗回饋，為北登機廊廳12月25日正式啟用做好準備。

機場公司董事長楊偉甫表示，為確保北登機廊廳試營運順利，自10月起與航空公司、地勤業者、設備維護商及清潔、保全等單位多次召集會議並進行演練，讓團隊完整熟悉作業流程；11月28日起也成立北登機廊廳試營運準備暨應變小組，持續完成各項整備作業，不斷確認再確認，希望提供旅客最完整的服務。

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳今起試營運。（圖／桃機公司提供）

北登機廊廳試營運首日，968名旅客搶先體驗，機場公司準備限量特製版乖乖送給旅客，特製版乖乖包裝上印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳的外觀設計，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，現場也設置拍照打卡區。

一名王姓旅客表示，沒有預料到自己可以成為首批使用者，「今天要前往北海道札幌，整體感覺非常新穎，科技感十足，空間明亮寬敞且舒適。」另一名顏姓旅客則指出，「新的候機室的色彩鮮豔明亮，整體設計相當活潑生動，我很喜歡。」

▲▼桃園機場第三航廈北登機廊廳今試營運，工作人員贈送特製版乖乖給旅客。（圖／桃機公司提供）

機場公司表示，在英國世界頂尖RSHP建築事務所設計規劃下，北登機廊廳有許多嶄新設計，包括開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。

根據規劃，出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在三樓、抵達層在四樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第二航廈D10登機門銜接D11-D18登機門，設有清晰指標引導旅客。

▲許多旅客紛紛與手拿板和大型乖乖合影。（圖／桃機公司提供）