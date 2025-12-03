全國唯一三連霸！　台南市勇奪數位推動辦公室卓越獎＋因材網績優縣市獎

▲台南市連續兩年奪下教育部數位學習雙獎，展現深厚的數位教育推動能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部3日在桃園舉行「2025自主學習節」，全國縣市數位教育成果齊聚亮相，其中台南市再度以亮眼表現脫穎而出，一舉抱回「績優數位學習推動辦公室卓越獎」與「因材網績優縣市獎」，連續兩年蟬聯雙獎，成為全國數位教育推動的標竿城市。

市長黃偉哲表示，台南能再度奪下雙項大獎，意味推動「數位學習」與「課中差異化教學」已展現穩健成果，也再次獲得中央高度肯定。台南除了全力配合教育部方案，更超前部署，自行籌編經費讓數位教室全面升級，是六都中第一個把國中小教室全面裝設「75吋智慧觸控大電視＋水擦黑板」的城市，讓教學互動性、便利性全面提升。

教育局長鄭新輝指出，台南市近年深耕「適性教學」與「課中差異化教學」，累積的能量在本次評選中再次展現。臺南從2023年獲全國首座「適性教學績優縣市獎」，2024年再度拿下「績優數位學習推動辦公室特優獎」與「因材網績優縣市獎」，為全國唯一的雙獎得主；今年更成功三連霸，完整展現臺南在數位教育的系統性與持續性。

今年個人獎項中，永康國中林柏寬勇奪最高榮譽「特優獎」，土城高中戴嘉靚獲頒「卓越獎」，崇學國小張琬翔則拿下「績優領航教師」。臺南教師在教案設計部分也大放異彩，共有9件優良教案獲獎，展現教師在課程創新與使用數位工具方面的能量與成熟度。在學校獎項方面，新民國小與新市國中雙雙獲得「適性計畫績優學校」，代表台南各校在差異化教學、因材網應用與學生自主學習培養上皆累積深厚成果。

教育局表示，台南近年以「學生為中心」為目標，透過因材網、酷英、均一等平台掌握學生學習差異，針對迷思概念與學習盲點進行精準教學，讓不同學習步調的孩子都能獲得合適的教材、指導與補救教學，落實「讓每位孩子在每堂課中都有學習」。

數位學習推動辦公室主任高誌健補充，根據南市數據分析，學生若使用數位學習平台達4小時以上，其在國語、英語、數學等科目測驗通過率明顯高於未使用學生，顯示科技工具確實能有效提升學習成效。未來將持續強化教師專業支持、提升軟硬體環境，打造兼具科技力與溫度的智慧學習城市。