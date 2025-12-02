　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

▲台南市長黃偉哲公布「2026台南好young」首波卡司，邀全國歌迷相約台南迎新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布「2026台南好young」首波卡司，邀全國歌迷相約台南迎新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，2日於永華市政中心公布首波卡司，市長黃偉哲親自揭曉陣容，台灣、日本、韓國超人氣藝人與樂團一次到齊，從12月20日「搖滾耶誕」、27日「新營草地音樂會」，一路到12月31日跨年夜，打造跨世代、跨語系、跨曲風的豪華舞台，要陪全國民眾一路挺進2026。

▲台南市長黃偉哲公布「2026台南好young」首波卡司，邀全國歌迷相約台南迎新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲說，台南近年不只吸引金馬影視團隊拍片，也靠著整合與創意，在有限預算下端出全台CP值最高的跨年活動。今年6場活動橫跨演唱會與親子場，已成台南「城市品牌」之一，「粉絲只要看到『台南好young』四個字，就知道陣容保證不會讓人失望。」

▲林宸毅賽後表示，已將目標放在明年9月上海舉行的國際技能競賽，盼再為台灣奪下更亮眼的成績。（圖／記者游瓊華翻攝）

他也感謝所有贊助單位支持，讓年輕人、家庭客都能用最親民方式接觸音樂演出。他笑說，「來看演唱會之餘，台南的美食跟景點也都準備好了，歡迎大家揪親朋好友一起搭上『台南好young』的星光列車。」

▲台南市長黃偉哲公布「2026台南好young」首波卡司，邀全國歌迷相約台南迎新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日記者會星光滿滿，瑤瑤（郭書瑤）與AcQUA源少年到場站台。黃偉哲更端出台南東山龍眼蜂蜜贈送藝人，象徵最甜的府城祝福。AcQUA源少年也在現場帶來短版表演，團長黃莑茗更笑稱回台南一定得先吃「麻豆碗粿」和「回家找媽媽」，讓現場笑聲四起。

▲12/20「搖滾耶誕演唱會」：由超人氣告五人、金曲演唱組合動力火車領軍，AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光、日本療癒系歌手川西奈月輪番登台。主持更找來韓國啦啦隊女神李多慧＋綜藝小天后籃籃，黃偉哲笑稱這組是「啦啦隊天花板等級」。

▲台南市長黃偉哲公布「2026台南好young」首波卡司，邀全國歌迷相約台南迎新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）
▲12/27「新營草地音樂會」：本土天團玖壹壹領軍，郭書瑤、吳汶芳、柯泯薰、張羽靚、林亭翰等接力演出。林亭翰也將與父親「情歌王子」林隆璇在台南合體演唱。日本女子樂團 Faulieu. 更首度登上新營舞台，象徵台南持續擴大國際音樂交流。


▲12/31「跨年晚會」：現已公布創作新人 Angie（陽帆之女）、新世代男團 F.F.O.，其餘「壓箱寶卡司」仍將陸續揭露。黃偉哲說，大家敲碗的名單市府都有聽到，「但請給我們一點驚喜的空間」。

南市府補充，今年「2026台南好young」從11月下旬一路辦到12月31日跨年夜。跨年當天剛好是星期三，民眾下班後直衝永華市政中心西側廣場，就能用音樂與倒數迎接全新一年。今日會場也有市議員沈震東、立委林俊憲服務處與多位議員服務處代表出席，場面熱鬧。

▲台南市長黃偉哲公布「2026台南好young」首波卡司，邀全國歌迷相約台南迎新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

■ 2026台南好young — 活動總表
※12/06（六） 佳里童話太空站｜佳里體育公園
兒童劇團 Ifkids《布萊梅樂隊》／泡泡派對／扯鈴特技秀／小丑互動秀等。
※12/13（六） 南紡童趣太空站｜東區時代公園
豆子劇團《沙漠巫婆》／溜溜球秀／親子互動秀等。
※12/20（六） 搖滾耶誕演唱會｜永華市政中心西側廣場
告五人、動力火車、川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光。
主持：籃籃、李多慧。
※12/27（六） 南瀛草地音樂會｜新營南瀛綠都心公園
玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。
主持：Dennis丹尼斯。
※12/31（三） 跨年演唱會｜永華市政中心西側廣場
F.F.O.、Angie安吉，其餘卡司待公開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張宥鈞離開職棒一年　新身分曝光：12強冠軍電影要角
PAZZO董座撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃命畫面曝光
邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！　黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

怪獸迷手刀搶！奧斯卡哥吉拉「背鰭發光」紀念酒帥炸　12/3登場

深夜攔查+科技執法　雲林精準鎖定改裝車噪音亂象

貼香條啟動遶境！奉天宮媽祖攜手海神媽首訪阿里山

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度奪冠...黃敏惠：每年都要+1　

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

台南青少年探索班成果展登場亮點滿滿！　黃偉哲勉勵青年勇敢追夢

怪獸迷手刀搶！奧斯卡哥吉拉「背鰭發光」紀念酒帥炸　12/3登場

深夜攔查+科技執法　雲林精準鎖定改裝車噪音亂象

貼香條啟動遶境！奉天宮媽祖攜手海神媽首訪阿里山

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度奪冠...黃敏惠：每年都要+1　

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

BDI創兩年新高、海岬型船年漲110%　估聖誕節前開始季節性下修

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

「八里三珍」變身Q版花燈！區長點亮聖誕光園…邀市民浪漫遊　

屏東音樂劇被讚：很台、很好哭　「融合陣頭+嗩吶」豪華卡司曝光！

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「日本美女」蹲下身...貓咪鑽裙底照爆紅　真實身分震驚1億人！

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

地方熱門新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

元智「販骨」學生團隊　獲百萬創業金

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水旅宿業請提前因應

「鹽琉開趴」年終壓軸　12/13新園海港登場

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

航太碩士卡關轉職成功！參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

再生醫療法明年上路！南市5合法院所可申請細胞治療

2025AGI機器人聯賽　打造桃園AI教育最友善城市

更多熱門

相關新聞

台南自主學習節亮出全國級教學新標竿

台南自主學習節亮出全國級教學新標竿

迎接2025年教育部全國自主學習節，台南市15所「推動中小學數位學習精進方案」重點學校今以跨校合作方式，推出一系列公開觀議課，示範悅趣化學習、生成式AI、元宇宙應用等多元創新課程，從遊戲任務、沉浸式虛擬場景到AI工具整合，台南展現數位教育的深度與前瞻性，持續為全國自主學習立下新基準。

台南×華碩打造全台首座AI City！三方聯手點火大南方創新引擎

台南×華碩打造全台首座AI City！三方聯手點火大南方創新引擎

身障者陪長輩玩AI！台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

身障者陪長輩玩AI！台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

湯德章公園驚見男倒臥草地死亡　死因待查

湯德章公園驚見男倒臥草地死亡　死因待查

台南青少年探索班成果展登場13攤體驗攤位秀出成長能量

台南青少年探索班成果展登場13攤體驗攤位秀出成長能量

關鍵字：

台南好young卡司揭曉告五人動力火車玖壹壹

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面