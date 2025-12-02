2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

▲台南市長黃偉哲公布「2026台南好young」首波卡司，邀全國歌迷相約台南迎新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，2日於永華市政中心公布首波卡司，市長黃偉哲親自揭曉陣容，台灣、日本、韓國超人氣藝人與樂團一次到齊，從12月20日「搖滾耶誕」、27日「新營草地音樂會」，一路到12月31日跨年夜，打造跨世代、跨語系、跨曲風的豪華舞台，要陪全國民眾一路挺進2026。

黃偉哲說，台南近年不只吸引金馬影視團隊拍片，也靠著整合與創意，在有限預算下端出全台CP值最高的跨年活動。今年6場活動橫跨演唱會與親子場，已成台南「城市品牌」之一，「粉絲只要看到『台南好young』四個字，就知道陣容保證不會讓人失望。」

他也感謝所有贊助單位支持，讓年輕人、家庭客都能用最親民方式接觸音樂演出。他笑說，「來看演唱會之餘，台南的美食跟景點也都準備好了，歡迎大家揪親朋好友一起搭上『台南好young』的星光列車。」

今日記者會星光滿滿，瑤瑤（郭書瑤）與AcQUA源少年到場站台。黃偉哲更端出台南東山龍眼蜂蜜贈送藝人，象徵最甜的府城祝福。AcQUA源少年也在現場帶來短版表演，團長黃莑茗更笑稱回台南一定得先吃「麻豆碗粿」和「回家找媽媽」，讓現場笑聲四起。

▲12/20「搖滾耶誕演唱會」：由超人氣告五人、金曲演唱組合動力火車領軍，AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光、日本療癒系歌手川西奈月輪番登台。主持更找來韓國啦啦隊女神李多慧＋綜藝小天后籃籃，黃偉哲笑稱這組是「啦啦隊天花板等級」。



▲12/27「新營草地音樂會」：本土天團玖壹壹領軍，郭書瑤、吳汶芳、柯泯薰、張羽靚、林亭翰等接力演出。林亭翰也將與父親「情歌王子」林隆璇在台南合體演唱。日本女子樂團 Faulieu. 更首度登上新營舞台，象徵台南持續擴大國際音樂交流。



▲12/31「跨年晚會」：現已公布創作新人 Angie（陽帆之女）、新世代男團 F.F.O.，其餘「壓箱寶卡司」仍將陸續揭露。黃偉哲說，大家敲碗的名單市府都有聽到，「但請給我們一點驚喜的空間」。

南市府補充，今年「2026台南好young」從11月下旬一路辦到12月31日跨年夜。跨年當天剛好是星期三，民眾下班後直衝永華市政中心西側廣場，就能用音樂與倒數迎接全新一年。今日會場也有市議員沈震東、立委林俊憲服務處與多位議員服務處代表出席，場面熱鬧。

■ 2026台南好young — 活動總表

※12/06（六） 佳里童話太空站｜佳里體育公園

兒童劇團 Ifkids《布萊梅樂隊》／泡泡派對／扯鈴特技秀／小丑互動秀等。

※12/13（六） 南紡童趣太空站｜東區時代公園

豆子劇團《沙漠巫婆》／溜溜球秀／親子互動秀等。

※12/20（六） 搖滾耶誕演唱會｜永華市政中心西側廣場

告五人、動力火車、川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光。

主持：籃籃、李多慧。

※12/27（六） 南瀛草地音樂會｜新營南瀛綠都心公園

玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。

主持：Dennis丹尼斯。

※12/31（三） 跨年演唱會｜永華市政中心西側廣場

F.F.O.、Angie安吉，其餘卡司待公開。