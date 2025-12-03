台南獨立研究競賽亮眼登場！16校學子跨域奪29獎　創意與實作全面爆發

▲學生展出跨領域研究成果，從科學到在地文化皆有亮眼表現。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025年國中小獨立研究競賽邁入第13屆，今年成果再創高峰，頒獎典禮3日在永福國小舉行，16校、102名學子、77件作品齊聚展能，從地方產業、文化觀察到科學探究與跨域創新，處處展現台南孩子的敏銳思辨與創造能量。

今年參賽作品風格多元：復興國中的製香文化桌遊、學甲國中的「韓信變魔術」數學遊戲、麻豆國小的情緒密碼探究、永福國小的紙鈔創意研究等，都以生活為起點，延伸至文化、科技與科學領域，呈現不同世代的學習樣貌。

教育局主任秘書陳宗暘代表出席頒獎，肯定學生與指導教師的投入。他表示，獨立研究最珍貴的並非成果本身，而是學生願意觀察、思考、提問並付諸實驗的精神，「這正是未來世界最需要的能力」。他也勉勵孩子把研究視為探索世界的第一步，持續把好奇心延續下去。

市長黃偉哲指出，從今年作品可以明顯看見學生展現的三種力量：創造力、推理力與問題解決力。他說，台南不只是文化古都，更是科學與創意兼容的城市，「孩子們的研究成果，就是這座城市的能量」。市府會持續提供資源，讓更多學生能投入探究式學習。

教育局長鄭新輝補充，今年作品緊貼時事與在地文化，更加入實地訪查、專家訪談與數據分析，充分展現孩子的學習熱度與觀察敏銳度。77件參賽作品中，共29件脫穎而出，來自16所學校、149位學生及指導教師獲獎。國中組人文社會科學類有8件、自然科學類7件；國小組人文社會科學類6件、自然科學類8件，成果非常豐富。

在眾多亮點中，復興國中龔唯善、陳悦禎、吳昕書以「知『竹』知已」奪下國中組人文社會科學類第一名。他們深入龍崎筍園及食品加工廠，研究竹筍產業面臨的人力老化與永續挑戰，更結合AI建立綠竹筍品質分級模型並設計APP，讓地方農產更容易被理解與選擇。指導教師劉嘉怡、涂至彧表示，最珍貴的是學生在過程中學會面對議題的韌性與態度。

建興國中戴翊喬、戴翊晴以「『氫』眼看『鍵』」奪得國中組自然科學類第一名。團隊從「粉圓煮熟會變透明」這個生活現象出發，運用透光率分析糊化機制，將簡單日常連結到深層科學原理。指導教師黃千芬說，看著學生一步步把研究從構想做成成果，是教育現場最動人的瞬間，也讓學生更理解團隊合作的重要價值。

國小組的作品同樣精彩：新化國小張芯綾、呂亞真、林郁芝、林楷茵以地方橄欖產業為題，製作動畫短片「越共村的綠寶石」，摘下國小組人文社會科學第一名。他們透過影像呈現礁坑橄欖的文化脈絡，也吸引更多人關注地方特色。

忠義國小黃鈺鈞、黃榆雯則以太陽能海水淡化為題，研究奈米碳球與天然碳材的光熱表現，拿下國小組自然科學類第一名。指導教師徐麗琦、林若彤表示，學生雖年紀尚小，但在科學態度、資料分析與實驗精神上的成長，讓人深感驕傲。

教育局強調，獨立研究能讓學生在教師引導下從提問、資料蒐集、訪查、設計實驗到分析結果，逐步建立批判思考、邏輯判斷與合作能力。未來也將持續提供更多資源，鼓勵孩子跨域、探索、創造，讓研究成為推動學習動力的重要力量。