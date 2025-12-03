台南推猛禽棲架生物防治　10座上線助攻鼠害下降、農田更永續

▲台南農業局在東山、官田、大內與關廟等地設置猛禽棲架，吸引猛禽停棲巡田，助攻自然防治。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南的田間風景正悄悄改變，隨著一座座高挑的木架立在稻田與作物之間，猛禽再次回到農地上空盤旋，台南市農業局3日表示，已在東山、官田、大內及關廟等地架設10座猛禽棲架，希望透過猛禽自然捕食田鼠，減少仰賴化學藥劑，為農地找回乾淨、永續的生產節奏。

農業局長李芳林指出，近年來本土野生動物如田鼠、松鼠及部分鳥類，對農作物造成的危害逐年增加，農民往往得付出可觀的損失。為避免農地生態失衡、讓生產端能有更健康的環境，農業局自 112 年起就率先在重要農業區域推動建置猛禽棲架，提供猛禽安全停棲點，並藉由牠們的自然捕食行為抑制鼠害。

有趣的是，這股自然防治的風潮也吸引農民共同響應。除了政府架設的10座棲架外，東山、官田與關廟地區的農民更自主增設11座，形成一張由官方與在地共同編織的「農田防護網」。不僅如此，初步監測結果也相當亮眼──許多棲架已有猛禽停棲紀錄，活動頻率明顯提升，顯示自然防治的效益逐漸發酵。

李芳林表示，猛禽棲架不僅能有效降低鼠害、減少農損，更能促進農田生態的多樣性，恢復食物鏈的健康循環。「這不只是害物防治的工具，而是一個生態開始變得友善的指標。」他強調，未來化學農藥使用量可望隨著自然防治成效顯現而逐步下降。

農業局也規劃持續追蹤棲架使用情形，評估是否擴大設置範圍，同時結合教育推廣、社區參與與在地農民合作，盼在農民、地方與自然生態之間形成良性循環，打造兼具產量、保育與永續價值的台南農地。