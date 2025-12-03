俄羅斯對大陸公民實施免簽首日　黑河口岸排長龍...搭氣墊船僅需2分鐘

▲俄羅斯隊大陸旅客免簽開放首日，不少遊客從黑龍江黑河口岸出境。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中俄互免簽證新政上路後，首批中國旅客今（2）日上午在黑龍江黑河口岸排隊出境，搭乘氣墊船跨江前往俄羅斯布拉戈維申斯克市，單程僅需約2分半鐘。隨著新政落地，這條入境俄羅斯最便捷的通道，黑河邊境旅遊明顯升溫，口岸也啟動增設通道與警力等措施，全力疏導客流。

《極目新聞》報導，2025年12月1日至2026年9月14日，中國公民可免簽入境俄羅斯並最長停留30日。12月2日，黑龍江黑河口岸迎來首批免簽出境的中國遊客。極目新聞記者獲悉，遊客乘坐氣墊船抵達俄羅斯口岸僅需2分半鐘。

據了解，旅客抵達黑河出境大廳後，須依序完成查驗程序，再登上可一次搭載10名乘客的氣墊船越江。黑河與布拉戈維申斯克兩地相距僅700多公尺，在江面未結冰期間，水路通行約5分鐘即可抵達。

從深圳前往黑河口岸的葉女士表示，她為了體驗免簽首日，刻意飛到黑河，準備進行首次出國旅行；另一名張女士則說，氣墊船航程短、體驗新鮮，使跨境旅遊更具吸引力，目前船票為每人150元人民幣（約664元新台幣）。

黑河出入境邊防檢查站強調，為因應免簽上路後的客流成長，已提前啟動預案，包括增開查驗通道、調配警力與優化流程，確保旅客快速通關。當天出境旅客以旅行團居多，後續客量也被看好，預期將為當地邊境旅遊與商貿注入活力。