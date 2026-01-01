2025大陸十大新聞（下）：三巨頭世紀同框　九三閱兵到「習川會」中美博弈

▲「九三大閱兵」習近平、普丁、金正恩世紀同框震撼全球。（圖／翻攝央視）

2025年東亞與全球戰略格局出現明顯拐點。北京透過「九三大閱兵」集中展示三位一體核威懾與智能化作戰能力，「福建艦」正式入列，象徵解放軍全面邁入電磁彈射航母時代；中美元首在釜山罕見「冷處理」台灣議題，以經貿止損為優先，為2026年訪華鋪路。與此同時，日本首相高市早苗涉台強硬言論引爆中日嚴重對峙，被北京定調是軍國主義復辟風險；天津上合峰會則凸顯中俄印推動多極化、去美元化的集體動向。多條戰略線索交織下，2025年成為中美「邊打邊談」，各國區域風險盤算與競爭的關鍵年份，來看《東森新媒體ETtoday》大陸2025十大新聞（下）重點整理。

六、天津上合峰會：習、普、莫「多極化」同框

2025年被外界普遍視為習近平「大國主場外交」的高光年份。8月底，上海合作組織（SCO）峰會在天津舉行；緊接著9月3日，北京舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年「九三大閱兵」。兩場重量級主場外交接連登場，創下多項「首次」，形成高度集中的國際政治聚焦。

天津舉行的上合峰會，習近平與普丁、莫迪再次同框，普、莫兩人牽手步入會場、三人談笑互動的畫面，引發西方媒體熱議。峰會通過《天津宣言》，並正式啟動「上合開發銀行」，推動成員國擴大本幣結算機制。習近平在會上強調「共同反對單邊主義」，被解讀為中國持續鞏固其在「全球南方」中的引領角色。

在美國保護主義與地緣政治壓力加劇的背景下，中、俄、印之間的戰略靠近，被視為試圖構建一個以歐亞為核心、弱化美元主導的新經濟與安全架構。相關動向不僅對美國在亞太地區的聯盟體系形成挑戰，也象徵全球權力結構正加速重組。

七、「九三大閱兵」：中俄朝三大巨頭「同框」向美釋出東方團結力量

北京於2025年9月3日舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動。此次「九三大閱兵」規模與戰略訊號備受國際關注，外界普遍認為，北京藉由集中展示新一代戰略武器，向外界宣示其軍事實力與國際地位已出現質變。

裝備展示方面，閱兵首次高調亮相多型戰略級武器，包括陸基洲際飛彈「東風-61」、潛射彈道飛彈「巨浪-3」，以及多款高超音速滑翔載具。相關展示被解讀為中國已完成「陸、海、空三位一體」核打擊能力的關鍵升級，戰略威懾範圍不再侷限於第一島鏈，而是具備覆蓋第二、第三島鏈，甚至對美國本土形成有效威懾的能力。同時，本次閱兵突顯解放軍轉型方向，重點呈現「信息化」與「無人化」作戰體系。顯示解放軍正加速邁向智能化戰爭形態，並強化體系化作戰能力。

在政治層面，本次閱兵另一大焦點，中俄朝三方最高領導人的「歷史性」同框。中共中央總書記、國家主席習近平，俄羅斯總統普丁，以及朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩一起站在天安門城樓，引發國際社會高度關注。閱兵隔天，習近平於人民大會堂與金正恩舉行會談，也是雙方時隔六年再度面對面會晤，會談中，金正恩明確表態，朝方將在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上，持續堅定支持中方立場。

值得注意的是，金正恩原非最初公布的出席名單，在最後一刻宣布來華參加閱兵，還破例攜女兒金主愛「首次」訪華，為這場高度政治象徵性的集會增添罕見畫面。包括印尼總統普拉博沃在內，多國領導人連夜抵京，26國領袖齊聚天安門城樓的畫面，被外界視為「東方力量集結」。

其中，普丁的到場同樣具有指標意義。這是普丁擔任俄羅斯總統期間第20次訪華。自2012年重返克里姆林宮以來，普丁經常訪問華，無論是在能源合作深化，或是面對西方制裁與外交孤立，北京始終是其最重要的戰略支點。此次現身「九三閱兵」也被解讀為中俄「鐵桿關係」明確政治宣示。

至於大陸官方定調，閱兵以「珍愛和平」為主題，西方媒體多將焦點放在新式武器展示，認為相關訊號不僅指向國際戰略格局，也對台灣釋出明確警示。大陸國台辦表示，舉行閱兵是希望兩岸共同銘記民族抗戰歷史，「和平統一、一國兩制」仍是解決台灣問題的基本方針。陸方強調珍愛和平，但不承諾放棄使用武力，相關立場針對的是「台獨」分裂勢力與外來干涉，而非廣大台灣同胞。

八、中美元首韓國會晤：避談台灣、鋪墊川普2026訪華

2025年10月，大陸國家主席習近平與美國總統川普在韓國釜山舉行備受矚目的元首會晤。這場長達100分鐘的談話，核心特徵在於鮮明的「交易性」與「務實化」。國際觀察家震驚的是，雙方在會談中竟「完全未提及台灣問題」，將焦點鎖定在經貿與民生硬指標，這種刻意的「冷處理」被視為雙方在關稅戰高壓下，試圖精準建立戰略「護欄」，為更深層次的體制對抗爭取喘息空間。

釜山會晤的核心成果直接轉化為美中關係的「止損協議」。川普宣布大陸同意簽署為期一年的稀土穩定供應協議，解決了美方對半導體及軍工產業鏈斷裂的焦慮；作為回報，美方將針對芬太尼議題加徵的20%懲罰性關稅降至10%，使對中整體稅率降至47%。在科技領域，晶片之戰未果，美方「仲裁者」角色的轉變，顯示美中正試圖在科技封鎖中尋找獲利平衡點。

這場會晤更重要的意義在為2026年川普訪華鋪路。川普多次預告將於2026年4月訪華，預示著2026年美中關係將從2025年的「全面摩擦」步入「邊打邊談」的新常態。儘管地緣政治分歧依舊深重，川普「實用主義」明顯主導外交走向，試圖以短期商業利益緩解長期的戰略對撞風險。

九、高市涉台敏感言論：中日關係「冰點」有去無回？

2025年高市早苗接任日本首相後，鮮明的鷹派立場迅速成為中日對峙的引爆點。高市多次在國會及國際場合重申「台灣有事即日本存亡危機」，並首度以現職首相身分暗示日本不排除啟動「軍事介入手續」以應對台海局勢。這種將台灣安全與日本國家生存深度綁定的言論，被北京定性為對「一中原則」與《中日聯合聲明》的公然背叛，徹底激化兩國在領土主權與區域安全上的戰略矛盾。

面對高市的強硬姿態，中方外交部更以「不自量力、玩火自焚」等激烈措辭，警告日本不得插手中國內政，並且多次警告，日本若在台灣問題上突破歷史與法理底線，等同重返侵略擴張的危險道路。多名大陸學者直言，高市言行已呈現「軍事冒進、戰略投機」特徵，帶有明顯軍國主義復辟色彩。

對於大陸激烈反應，日本盟友美國至今未給予正式公開支持。外界觀望，今年川普訪華是重頭戲，因嚴防日本右翼路線將把美國拖入不可控的中日衝突，迫使華府過早承擔軍事風險。在歷史、現實與地緣政治交錯下，中日關係急速惡化，陷入自1972年建交以來最嚴重低谷。高市政府的強硬與軍事化路線，促使東亞安全局勢進入不穩定階段，區域擦槍走火風險顯著升高。

十、「福建艦」正式試航：開啟電磁彈射三航母時代

「福建艦」（舷號：18）是大陸人民解放軍海軍第三艘航母，也是大陸首艘完全自主設計並建造的「常規動力電磁彈射」航母。2025年正式交付入列，標誌著解放軍海軍從傳統的「滑躍起飛」跨越式進入與美軍現役最先進技術同級的「電磁彈射」時代。其滿載排水量超過80000噸，是目前全球除美國海軍外，體型最大、技術最先進的航空母艦。

其核心競爭力在於捨棄遼寧艦與山東艦採用的滑躍甲板，改為配置三條「電磁彈射器」與「電磁攔阻索」。這項技術突破解決了過去艦載機無法滿掛彈、滿燃料起飛的痛點，使航母能操作「殲35」五代隱身戰機及「空警600」重型固定翼預警機。後者的加入，增強航母戰鬥空中預警與戰管能力，解放軍海軍也具備在遠洋環境下與強敵對抗的資訊優勢。

福建艦的入列，具體化了中國大陸在西太平洋的「區域拒止/反介入」（A2/AD）戰略。它不僅強化了對台海局勢的控壓能力，更將防衛線向外推移至第二島鏈。對於美軍關島基地而言，「福建艦」的電磁彈射能力意味著解放軍能維持更高頻率、更高強度的空中巡邏與精準打擊，大幅縮短了與美軍航母打擊群的代差。