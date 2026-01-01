▲中方安理會對「星鏈」示警，曾兩次危及中國空間站。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國代表日前在聯合國安理會低地球軌道衛星問題阿里亞模式會議上發表講話。中方指出，個別國家的商業衛星星座正處於肆意擴張狀態，卻缺乏有效的國際監管，這已對全球航天安全帶來顯著挑戰。中方代表在會上列舉具體數據，指出「星鏈」衛星曾兩次近距離迫近中國空間站，迫使中方採取緊急避碰措施。

陸媒《CCTV國際時訊》報導，特別是以美國SpaceX公司的「星鏈」（Starlink）為例，其在軌衛星數量已突破10000顆，規模之大前所未有。中方代表在會上列舉具體數據，指出「星鏈」衛星曾兩次近距離迫近中國空間站，迫使中方採取緊急避碰措施。

以 「星鏈」為例，「星鏈」在軌衛星超1萬顆，曾兩次迫近中國空間站致緊急避碰，近期一顆解體產生100多枚碎片，嚴重威脅缺乏控軌能力的發展中國家航天器。

此外，一些低軌衛星星座無視相關國家法律規定，在他國上空和邊界私自開通信號服務，成為干預他國內政的工具。在非洲薩赫勒、南亞及東南亞地區，「星鏈」被暴恐分子、分離勢力以及電詐集團大量使用，帶來監管和執法難題。

中國代表呼籲相關國家切實遵守《外空條約》義務，對本國商業航天活動加強監管。隨著各國與私人企業競相部署天基互聯網服務，地球軌道上的航天器數量近年來呈幾何級數增長。

中方代表強烈呼籲，相關國家應切實遵守《外空條約》所規定的國際義務，對本國商業航天活動加強行政監管，而非放任其野蠻生長。目前國際社會對於制定更明確的「軌道交通規則」呼聲日益高漲，以應對日益擁擠且失序的太空環境。

SpaceX副總裁邁克爾·尼科爾斯上周亦公開承認，當前衛星太空運行的多數風險源於營運者之間缺乏有效協調，坦言「這種現狀必須改變」。