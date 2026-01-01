　
大陸 大陸焦點 特派現場

2025兩岸十大新聞（下）：美對台史上最大軍售案　共軍年末軍演進逼台灣

共軍軍演,中共軍演▲▼中國人民解放軍東部戰區2025年12月30日發布的台灣週邊演習的影片截圖。（圖／路透）

▲解放軍東部戰區2025年12月30日發布的台灣週邊演習的影片截圖。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

今天（1）日是2026年第一天，去年兩岸發生多起重大事件，其中，大陸在抗戰勝利80週年之際，設立台灣光復紀念日，並於年末舉行「正義使命-2025」軍演等。《東森新媒體ETtoday》重新梳理2025年兩岸十大新聞事件，分上下兩篇推出，帶您一起回顧。（除特別標註之外，以下時間均為2025年）

（六）大陸通緝我「資通電軍」

大陸國安部3月17日聲稱查獲台灣資通電軍網路攻擊滲透活動，並公布4名台灣資通電軍網路戰聯隊網路環境研析中心現役人員的個資。對此，資通電軍指揮部回應，這是「指鹿為馬」，無端拼湊指控。

廣州市公安局6月5日發布通告，聲稱台灣「資通電軍」對陸企發動網路攻擊，並公布20名國軍身分，每人懸賞通緝人民幣一萬元。國防部資通電軍指揮部回應，所謂的「企業網攻」絕非事實，明顯屬於脈絡性的認知操作，凸顯中國以恫嚇威逼，來壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

福建廈門公安局10月11日發出懸賞公告，公布台灣軍方「心戰大隊」18名成員的姓名、照片和身分證字號，要求民眾提供「違法犯罪線索」，還聲稱已查清我心戰大隊全員250人資料。

央視旗下日月譚天10月17日更點名5家台灣企業是「台軍心戰大隊周邊支持企業」。陸委會指出，中共此等作為是「法律戰」與「心理戰」，更是國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」

（七）馬英九參加海峽論壇

前總統馬英九6月14日至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問大陸，出席在廈門舉辦的海峽論壇活動和在甘肅敦煌舉辦的兩岸共同弘揚中華文化活動。馬英九6月15日在出席海峽論壇前，與大陸全國政協主席王滬寧會面。

馬英九在海論壇上致詞表示，任何政治力量，都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷兩岸中國人同根同源的自然情感；他也肯定海峽論壇在兩岸關係上的貢獻。

陸委會批評，馬英九身為卸任國家元首，在海峽論壇呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場。

在敦煌出席「兩岸共同弘揚中華文化活動」時，馬英九脫稿演出，在國台辦主任宋濤面前強調，兩岸要「和平、民主統一」，和平是勿使用武力，民主則是尊重台灣人民的意願。宋濤隨後致詞稱，「台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定」

（八）陸全國人大設立台灣光復紀念日

台灣光復80週年紀念日前夕，大陸第全國人大常委會於10月24日表決通過，明確自2025年起，每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」。這也是大陸方面史上第一次設立與涉台有關紀念日。陸方稱，此次設立紀念日，旨在「銘記台灣光復歷史，捍衛二戰勝利成果，強化兩岸同胞共同民族記憶，扎實推進祖國統一進程」。

大陸全國政協主席王滬寧10月25日在「紀念台灣光復八十週年大會」上強調，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩制方針」，願以最大誠意、努力爭取「和平統一」，並列舉「和平統一」後台灣會有「七個」更好：台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活「會更好」。

陸委會表示，兩岸關係癥結在於制度差異，中共所謂「統一後的好處」對台灣人民毫無吸引力，並呼籲中共放棄對台脅迫施壓，與我民選政府平等對話。

（九）雙城論壇一波三折，蔣萬安快閃上海

2025年雙城論壇輪到上海市舉辦，傳出原定9月25日至27日舉行，後因雙方合作備忘錄（MOU）在中央部會審核階段卡關，決定延期。面對「卡雙城」的指責，陸委會強調持續與北市府密切溝通、積極協處並協調相關主管機關，無外界所謂「已讀不回」或「阻撓阻礙」之情事。

雙城論壇拍板在12月舉行之後，不同於以往3天2夜的規模，縮減成2天1夜（12月27至28日）。最後台北市長蔣萬安因北市隨機攻擊案，決定快閃上海半天，只參加主論壇，其餘行程由副市長林奕華率團參加。

蔣萬安在主論壇致詞時，委婉地對大陸在台海的軍事活動表達立場。他表示，「我誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平」，並強調「雙城好，兩岸好」。

（十）解放軍「正義使命-2025」軍演，逼近台灣本島

在雙城論壇落幕的隔天（12月29日），解放軍宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，並聲稱是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告。這次軍演為期3日，於12月31日結束。

軍演於12月30日進入實彈訓練高峰，我國防部指出，共軍當天對台灣周邊發射兩波次合計27枚多管火箭，有落點進入我方24海浬鄰接區，是歷來「最接近台灣本島」的一次實彈射擊。

受中共劃設史上最大演訓與禁航區影響，台灣往返馬祖航線12月30日全數取消，金門航線在傍晚前停飛，澎湖與南竿亦出現取消或延誤，形同實質干擾本島與離島交通。

此次軍演的大背景是，賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，宣布提出規模新台幣1.25兆的追加國防預算，以及美國批准史上最大規模、總額達111億美元的對台軍售。

相關新聞

快訊／軍演剛落幕　習近平新年賀詞：統一歷史大勢不可阻擋

快訊／軍演剛落幕　習近平新年賀詞：統一歷史大勢不可阻擋

在共軍東部戰區今（31）日晚間6時許宣布「正義使命-2025」演習落幕之後，大陸國家主席習近平晚間7時照往例發表新年賀詞。在涉台部分，他表示，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」；他還提到人大設立的「台灣光復紀念日」。

解放軍：「正義使命-2025」演習圓滿完成

解放軍：「正義使命-2025」演習圓滿完成

即／日本控危險行為：中共軍演加劇台海緊張

即／日本控危險行為：中共軍演加劇台海緊張

「斬首」是演習重點！陸官媒：繼續組織相關兵力

「斬首」是演習重點！陸官媒：繼續組織相關兵力

蔣萬安剛回台就舉行軍演　國台辦：針對台獨和外部勢力

蔣萬安剛回台就舉行軍演　國台辦：針對台獨和外部勢力

