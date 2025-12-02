海外退休新天堂！　希臘首度奪冠「亞洲這2國也上榜」

▲希臘克里特島。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

《國際生活》（International Living ）雜誌公布2026年全球退休指數（Annual Global Retirement Index），希臘擊敗長年霸占冠軍的葡萄牙與西班牙，首度登上全球最佳退休國家榜首。此外，泰國與馬來西亞也成為擠進前10名的2大亞洲國家。

CNN報導，全球退休指數綜合評估了生活成本、醫療保健、住房條件、簽證政策、氣候環境及融入難易度等多項指標。其中，希臘黃金簽證計畫是全歐洲最容易獲得居留證的管道之一，允許向投資25萬歐元（約新台幣912萬元）以上房地產的外國人發放居留許可，該國在氣候、醫療保健與住房的得分也很高。

雜誌執行編輯史蒂文斯（Jennifer Stevens）指出，「希臘躍居第一名標誌著歐洲退休版圖的轉變，近年來葡萄牙和西班牙的簽證政策異動和生活成本攀升，讓退休族群開始尋找其他選擇。」

▲哥斯達黎加海濱小鎮塔馬林多 （Tamarindo）的飯店和住宅區。（圖／達志影像／美聯社）

此外，中美洲巴拿馬（Panama）的簽證及退休人士福利得分最高，提供娛樂與機票半價、交通7折、醫療費用85折等多項折扣，「醫療保健系統品質足以媲美美國，價格卻不昂貴」，長期吸引美國人移居，因此奪得第2名。

同樣位於中美洲的哥斯大黎加（Costa Rica）則憑藉宜人氣候與環保政策排名第3，該國99%電力來自再生能源，25%土地是受保護雨林，更是世上少數幾個扭轉森林砍伐趨勢的國家之一。此外，該國尼科亞半島（Nicoya Peninsula）也是世上僅有5大「藍區」（blue zones）之一，這些地區以居民長壽聞名。

前10名榜單之中，亞洲則有泰國和馬來西亞入列。泰國在生活成本指標得分最高，氣候、發展與政府治理方面也表現良好。美國退休人士多蘭（Jim Dolan）與妻子在泰國班武里府的三百峰（Sam Roi Yot）買地建屋，花費僅約5萬美元（約新台幣157萬元），「這裡很安靜、很和平、很安全。我在泰國感覺比在美國任何城市都更安全。」

▲泰國因生活成本低廉，氣候、發展與政府治理良好，擠進前10名。圖為曼谷街景。（圖／達志影像／美聯社）



馬來西亞在生活成本及政府治理方面獲得高分，「提供現代基礎設施、文化多元性與自然美景的獨特結合」，透過可負擔的生活成本與「我的第二家園」（MM2H）計畫，吸引越來越多渴望溫暖熱帶氣候的退休人士。

《國際生活》評選全球10大適合退休國家

1、希臘

2、巴拿馬

3、哥斯大黎加

4、葡萄牙

5、墨西哥

6、義大利

7、法國

8、西班牙

9、泰國

10、馬來西亞