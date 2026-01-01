2025兩岸十大新聞（上）：賴拋「國安17條」　陸配亞亞遭驅逐

▲陸配亞亞。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

今天（1）日是2026年第一天，去年兩岸發生多起重大事件，包括賴清德總統拋出「國安17條」、解放軍「海峽雷霆-2025A」圍台軍演等，政府還針對陸配、軍公教人員是否具大陸身份或證件進行清查，兩岸局勢愈加緊繃。《東森新媒體ETtoday》重新梳理2025年兩岸十大新聞事件，分上下兩篇推出，帶您一起回顧。（除特別標註之外，以下時間均為2025年）

（一）《反分裂國家法》20週年前夕，賴清德拋「國安17條」

在大陸通過《反分裂國家法》20週年前夕，賴清德總統3月13日召開國安高層會議，會後首度公開宣示大陸是「境外敵對勢力」，並提出5大國安威脅、17項因應策略。

這「國安17條」包括恢復軍事審判制度，並清查國人申請大陸身分證件、明確影藝人員涉危害國家尊嚴言行的查處範圍、建立宗教團體赴陸交流揭露制度及文化、學術、教育等交流審查。後續，各相關部會也據此相繼提出審查或規範措施。

大陸全國人大常委會委員長趙樂際在3月14日《反分裂國家法》實施20周年座談會上說，大陸堅決打擊「台獨」挑釁行徑，堅決反對和遏制外部勢力干涉，決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。陸委會回應，台灣人民「反併吞、反滲透」意志堅定。

（二）亞亞遭驅逐，內政部要求陸配交除籍證明

陸配網紅「亞亞」（劉振亞）、「恩綺」與「小微」，被指控利用抖音等社群媒體發表涉及宣揚中共武統、統戰言論，遭移民署廢除依親居留許可，並在3月底、4月初相繼離開台灣。

12月初，華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署經會商相關機關後，廢止其依親居留許可；錢麗12月3日搭機離境。

此外，內政部移民署4月初啟動清查，通知約1.2萬名早年取得台灣身分的陸配及其子女限期繳交或補件「喪失大陸地區戶籍」證明，若3個月內未繳交，當事人將喪失台灣戶籍，後因返回大陸申請困難等諸多原因，將期限延至12月底。據陸委會，截至12月26日止，僅278名陸配因失聯以致尚未繳交註銷大陸戶籍證明。

（三）解放軍「海峽雷霆-2025A」圍台軍演

賴清德拋出「國安17條」，將大陸定義為「境外敵對勢力」，觸怒北京。解放軍於4月1日舉行全域聯合演訓，並於4月2日舉行「海峽雷霆-2025A」專項演練，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目。

「海峽雷霆-2025A」首次派出山東艦航母編隊在台灣本島以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、立體封控和諸軍兵種聯合作戰能力。

（四）清查軍公教持陸證件，公務員赴陸擬全面改許可制

政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件情況，第一波清查在4月底完成，對象包括總統府、五院等52個重要行政機關、國防部所屬以及全國209所各級公立學校兼任行政職人員等，共計約37萬人完成具結；查出2人持有大陸身分證、75人持有居住證，均已註銷。

第二波清查則擴大至地方公職人員與公立各級學校教師，至6月底已清查完成，其中有27人持大陸居住證，最後都已主動放棄。據陸委會，本次「專案清查」已經完畢，含中央、地方公職人員等，兩波清查共約62萬人完成具結，完成比例高達99.79％。

自2026年元旦起，政府開始實施常態化清查，在新任或職務異動時，需配合人事單位填寫調查具結書，常態化查核軍公教是否申領持有中共戶籍、身分證、護照、定居證、居住證等。

此外，12月26日行政院會通過「兩岸人民關係條例」修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制，其中立委、卸任三年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查，草案將送立法院審議。

（五）大陸對沈伯洋立案偵查

繼2024年10月大陸國台辦宣布對民進黨立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單之後，2025年6月5日國台辦宣布，沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸存在貿易往來與業務合作，決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作。

重慶市公安局10月28日發布警情通報稱，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，且擬發出全球性的紅色通緝令。沈伯洋回應，他較常出國，中國可能想要行使治外法權來做威嚇，並強調「台灣人沒在怕的」。

陸委會回應，中共以內部法令羅織入罪、立案追訴台灣國會議員的行為，已經逾越法治文明底線，予以嚴厲譴責。中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對台灣人民毫無拘束力。