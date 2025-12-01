中國禁令影響有限！　日本業者照樣忙：其他國家「立刻補上」

▲日本多數業者並未因中國旅遊禁令導致來客量明顯下滑。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國在14日以「安全疑慮」為由，呼籲公民避免前往日本，如今已滿半個月。外界原以為日本旅遊業將面臨衝擊，但從各地回傳的狀況顯示，除了關西部分飯店遭到中國團客退訂外，多數業者並未出現明顯下滑，不少店家甚至直言，「中國客減少，其他國家旅客立刻補上。」

最先感受到變化的是關西區域。《產經新聞》指出，大阪府約20家飯店在12月底前，中國旅客退訂比率高達五到七成。與此形成對比的是東京，多家飯店不約而同表示「目前沒有明顯衝擊」，呈現出明顯的地域差異。

旅遊產業普遍認為，短期壓力難以避免，尤其明年農曆春節恐將迎來中國客大量減少。航空與旅遊分析師鳥海高太朗就預測，春節商機將「相當嚴峻」，並估計市場最快也要半年到一年才可能回溫。不過他同時指出，東京、大阪、京都的房價已有下跌趨勢，長期來看，城市觀光壓力有機會獲得緩解，但春節缺口仍難完全填補。

《中央社》報導指出，日本想降低衝擊，關鍵在於「客源多元化」。日本觀光局統計顯示，今年1至10月訪日旅客達3554萬7200人，其中中國占23%，雖然仍是最大族群，但比起2019年約三成的比例已明顯降低。反之，韓國、台灣、美國等13個國家與地區，今年10月的訪日人數全創下歷史同期新高，中東旅客年增33.8%，德國觀光客更大增29.2%。

▲淺草雷門觀光業者並未受到巨大衝擊。（圖／達志影像／美聯社）



實際走訪各地景點，確實能感受到中國旅客減少。然而，以歐美、韓國和東南亞客群為主的店家普遍相當淡定。淺草雷門的人力車伕岩崎櫂就說，過去三成客人來自中國，「現在幾乎沒有了」，但靠著英文接待歐美和東南亞旅客，生意並未下滑。

淺草名店「芋屋興伸」也指出，目前店內客層以韓國與歐美旅客為主；知名炸肉餅店外依舊大排長龍，店員坦言：「歐美觀光客很多，營業額幾乎沒變。」

多家飯店回應也相當一致。萬雷飯店透露，中國客確實有取消住宿，但「立刻就被其他國家的旅客補上」，主力客群已轉向美國與澳洲，因此對市場變化「完全沒有危機感」。高級飯店的狀況也類似，東京帝國飯店僅出現少數宴會取消，並稱「影響不大」。經營椿山莊大飯店的藤田觀光更表示，疫情期間已提前布局歐美與澳洲市場，因此如今並未受到明顯波及。

儘管中國旅客短期下滑難以避免，但從各大城市業者反應看來，日本旅遊業早已不再完全依賴單一市場，而正以更分散、多元的客源迎接後疫情時代。