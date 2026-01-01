　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

MH370殘骸搜尋正式重啟　調查船已抵核心海域聲學掃描

▲▼ 馬航失聯1354天　媽媽還在繳女兒的「手機通話費」。（圖／路透社）

▲馬航失聯12年，許多家屬思念化成最後執念，有天能獲得失事真相。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

在馬航MH370客機失聯近12年之際，馬來西亞政府宣布搜尋行動正式重啟。最新消息是，水下探測公司「海洋無限」的調查船已抵達核心海域展開聲學掃描。由於採取間歇性作業模式且受氣候影響，這場針對1萬平方公里海域的精準搜尋，預計將跨越2026年一整年。

綜合陸媒報導，馬來西亞交通部去年底公告證實，失蹤多年的馬來西亞航空MH370航班客機殘骸搜尋工作，已於2025年12月30日正式重新啟動。目前搜尋行動已進入實地執行階段，由專業水下探測公司「海洋無限」（Ocean Infinity）負責，其調查船「Armada 86 05」號已順利抵達印度洋搜尋海域，並開始部署關鍵水下設備，進行高精度的聲學掃描任務。

綜合陸媒報導，根據航跡追蹤，該調查船先前由巴厘島出發，並於去年12月23日在澳洲弗里曼特爾近海進行短暫的補給停留。此次「維修站式」的停留旨在加注足額燃料，以確保船舶能延長在遠洋搜索區的持續作業時間。在進入核心搜尋區前，該船還特別於深海區域進行海試，透過布設「測試目標」來驗證三台魚雷狀「無人潛航器」的運作狀態，確保正式搜索時獲取的數據具備高度可靠性。

與2014年至2018年期間覆蓋約25萬平方公里的廣泛打撈不同，本次搜尋行動更具針對性，重點區域縮小至約1萬平方公里。分析指出，調查船目前的航跡正駛向「第七弧線」外側的一組特殊曲線北端。這組曲線是另一艘調查船「Armada 78 06」先前在長方形搜索區遺留的停止點，本次任務將以此為基礎繼續推進。

若搜尋工作遵循獨立調查人員維克多·伊阿內洛提出的建議，調查船將從前序任務的終點向北延伸約170公里。據初步估算，這項調整將使搜尋覆蓋範圍達到約5000平方英里（約1.3萬平方公里）。目前為期55天的初步搜尋行動已經展開，但由於採取間歇性作業模式，整個搜尋過程預計會受到天氣因素影響，時程可能跨越2026年全年。

回顧事件背景，2014年3月8日，由吉隆坡飛往北京的MH370航班客機在途中失聯，機上共載有239人。儘管各國隨即展開大規模搜救，但始終未發現主要殘骸。2015年1月29日，馬來西亞民航局正式宣布該航班失事，並推定機上所有人員罹難。

此次重啟搜尋再次承載了家屬與國際社會的期待。馬來西亞官方表示，將持續監控搜尋進度，並與相關技術單位保持密切聯繫，希望能透過最新的深海探測技術，解開這起航空史上最大的謎團之一。

花蓮監獄一名謝姓女監主任遭控在全體職員、收容人面前大聲訓斥、羞辱貶低下屬，公傷不給假等情事，該監已有２人提出職場覇凌申訴。花蓮監獄證實已收到申訴，並強調已依相關程序調查中。

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

