日本10度「只帶厚衣像傻子」　一票台人走到流汗：後悔沒帶短袖

▲原PO帶了厚衣服，豈料到了日本根本穿不到。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

日本因室內外溫差大，不少人坦言，不斷穿脫衣服會瘋掉！一名網友認為，日本10度體感像台灣20度，厚外套根本穿不住，「只帶厚衣服出國的傻子就是我！」文章引發共鳴，眾人笑稱「日本10=台灣15度」、「薄針織走在12度日本街頭晃，穿外套就流汗」、「帶了三件發熱衣，結果一件都沒穿到」。

一名網友在Threads表示，她去到日本才發現，當地氣溫雖然顯示只有10度，但原PO感覺起來是台灣的20度。更崩潰的是，原PO這趟特地帶了保暖大衣，結果根本派不上用場，「只帶了厚衣服出國的傻子就是我！」

底下網友熱議，「缺什麼衣服就去UNIQLO買」、「日本10=台灣15度，應該更貼切」、「就地買新衣服」、「因為日本比較乾燥，相對於台灣濕度高，所以體感溫度才會有這樣的差異」、「沒下雨都沒事（想起去年福岡體感0度惡夢）」。

一票過來人也點頭回應，「我薄針織走在12度的日本街頭晃，穿外套就流汗，但我會戴帽子，因為吹風會頭痛」、「我帶了針織毛衣+外套，流汗流到只穿一件毛衣走在東京街頭，明天要穿夏衣出去玩」、「我也是！帶了三件發熱衣，結果一件都沒穿到，後悔沒帶短袖」、「日本的5度，我穿的比台灣的15度還薄」、「其實穿短袖就好，再帶個薄外套或稍厚外套即可，到處室內都有暖氣，真的會熱死」。

就怕出國天氣變化大，一名住在東京7年的台人建議，絕對不要洋蔥式穿法，因為進出室內外會穿脫到瘋掉，更提醒也不要穿發熱衣，進室內會中暑，除非行程通通在戶外，「最好的穿搭：裡面薄長袖+一件背心（調整用）+保暖度非常好的厚羽絨外套。比起冷，更該擔心的是乾燥，護手霜要擦，然後要戴口罩預防喉嚨乾燥發炎（容易感冒）」。