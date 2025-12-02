陳沂去深圳、廣州！玩密室逃脫超震撼：台灣看不到車尾燈

▲陳沂大讚中國的服務好。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅陳沂近日前去中國的一線城市深圳和廣州，發現當地物價雖比杭州貴一些，但服務卻做到最好，讓人感覺很舒服，而且到處都是監視器，治安很良好，沒有人想惹事。她甚至還在留言處補充，當地的密室逃脫太震撼了，「台灣看不到車尾燈」。

陳沂在臉書粉專上發文表示，為了玩密室逃脫，她再一次前去中國，她這次是到深圳和廣州玩，發現當地物價比杭州貴一點，且如果在大型商場附近，也比台灣還要貴。不過，中國的交通和住宿卻比想像中便宜，用APP叫車，30公里只要新台幣200多元；簡單的商旅只要新台幣5、600元。

陳沂指出，中國的服務業競爭相當激烈，所以服務都會做到最好，像是飯店前台會幫她洗衣服、摺好再免費送到房間；帶水果到路邊餐廳，店員主動說要幫忙洗。她認為，當地的服務業態度很積極，也讓人覺得舒服，不會有厭世感。

陳沂還說，當地的治安良好，到處都是監視器，小偷、強盜都「失業」了。她最後也在留言處補充，密室逃脫的等級「只能說Next level，太震撼了，台灣看不到車尾燈」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我今天才聽朋友說杭州的夜總會也很頂，但基本沒有花個人均十萬台幣，會沒有什麼沉浸感」、「剛從重慶回來的我，同感」。還有網友說，「有業配味很重，不過也很實際」、「以你的能力，落地生根應該不成問題，別眷戀台灣」。陳沂則強調，她沒有拿任何錢，是真實心得分享，「旅遊非常好！我也喜歡日本旅遊，但沒想搬去日本啊」。