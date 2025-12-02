2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

▲國家黨候選人阿斯夫拉微幅領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

宏都拉斯總統大選正在開票，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）僅相差515票，形成「技術性平手」，選委會已表示將啟動人工計票，呼籲各界耐心等待開票結果。

路透、BBC等報導，宏都拉斯選舉網站出現問題，現階段不清楚已開出的票數，但已知國家黨候選人阿斯夫拉以515票的微弱優勢，領先自由黨候選人納斯拉亞，至於執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則是位居第三，以19%得票率遠遠落後。

▲反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（左）、執政黨候選人蒙卡達（中）以及反對黨自由黨的納斯拉亞（右）。（圖／路透）

根據納斯拉亞透過社群平台X發文指出，內部預測他將以44.6%得票率領先，但強調這並非自行宣布勝選，這只是公布預估數據。自11月30日首批選舉結果公布以來，阿斯夫拉的領先優勢明顯縮小。

全國選舉委員會主席霍爾（Ana Paola Hall）也在網路發文呼籲各界保持冷靜，耐心等待開票結果。官員透露，預計這次的選舉投票率會很高。許多宏都拉斯當地人覺得這次的選舉不會很順利，但很少人料到選舉結果會如此接近，加上選舉網站因為訪問量過大出狀況，無疑加劇選民對計票結果的擔憂。

獲勝候選人將於2026年至2030年執政，選舉採單輪投票制，無第二輪投票。值得注意的是，兩名領先的候選人阿斯夫拉與納斯拉亞都曾表示可能恢復與台灣的外交關係。宏都拉斯於2023年與台灣斷交，若恢復邦交，可能對中國在中美洲的外交布局造成重大影響。