　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

▲▼ 宏都拉斯大選。國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國家黨候選人阿斯夫拉微幅領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

宏都拉斯總統大選正在開票，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）僅相差515票，形成「技術性平手」，選委會已表示將啟動人工計票，呼籲各界耐心等待開票結果。

路透、BBC等報導，宏都拉斯選舉網站出現問題，現階段不清楚已開出的票數，但已知國家黨候選人阿斯夫拉以515票的微弱優勢，領先自由黨候選人納斯拉亞，至於執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則是位居第三，以19%得票率遠遠落後。

▲▼宏國總統大選呈現三強鼎立。川普力挺的反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（左）、現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬執政黨候選人蒙卡達（中），以及中間右派反對黨自由黨的納斯拉亞（右）。（圖／路透）

▲反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（左）、執政黨候選人蒙卡達（中）以及反對黨自由黨的納斯拉亞（右）。（圖／路透）

根據納斯拉亞透過社群平台X發文指出，內部預測他將以44.6%得票率領先，但強調這並非自行宣布勝選，這只是公布預估數據。自11月30日首批選舉結果公布以來，阿斯夫拉的領先優勢明顯縮小。

全國選舉委員會主席霍爾（Ana Paola Hall）也在網路發文呼籲各界保持冷靜，耐心等待開票結果。官員透露，預計這次的選舉投票率會很高。許多宏都拉斯當地人覺得這次的選舉不會很順利，但很少人料到選舉結果會如此接近，加上選舉網站因為訪問量過大出狀況，無疑加劇選民對計票結果的擔憂。

獲勝候選人將於2026年至2030年執政，選舉採單輪投票制，無第二輪投票。值得注意的是，兩名領先的候選人阿斯夫拉與納斯拉亞都曾表示可能恢復與台灣的外交關係。宏都拉斯於2023年與台灣斷交，若恢復邦交，可能對中國在中美洲的外交布局造成重大影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高國豪妻子發文　還原兄弟互毆始末
獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資
快訊／高志綱妻子委請律師發聲明
快訊／首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭
高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10
獨／信義區盛大開幕！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕
快訊／北檢11路搜索中油、世曦公司！
北海道函館市中心嚴重火災！　大型百貨緊急閉館

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陪伴半世紀！美麗海水族館海豚明星「Oki醬」病逝　沖繩縣民哀慟

他珠寶店逛一半「把60萬項鍊吞下肚」　警傻眼：找不到了

16歲車禍失憶！男失聯45年「又撞到頭」　奇蹟恢復記憶回家了

南韓濟州島加工廠陷火海！火勢「蔓延4棟建築」　燒20小時仍未撲滅

機場驚見「失蹤客機」！　波音737離奇蒸發13年找到了

尖叫雞地獄！鄰居每天狂按「噪音轟炸」　她被吵10年崩潰求救

北海道函館市中心嚴重火災！火光竄燒、濃煙瀰漫　大型百貨緊急閉館

「450公斤蝸牛」一夜被偷光！　法養殖場300多萬心血沒了

拍飆速片炫技！　18歲重機網紅失控噴飛「身首分離」慘死

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

陪伴半世紀！美麗海水族館海豚明星「Oki醬」病逝　沖繩縣民哀慟

他珠寶店逛一半「把60萬項鍊吞下肚」　警傻眼：找不到了

16歲車禍失憶！男失聯45年「又撞到頭」　奇蹟恢復記憶回家了

南韓濟州島加工廠陷火海！火勢「蔓延4棟建築」　燒20小時仍未撲滅

機場驚見「失蹤客機」！　波音737離奇蒸發13年找到了

尖叫雞地獄！鄰居每天狂按「噪音轟炸」　她被吵10年崩潰求救

北海道函館市中心嚴重火災！火光竄燒、濃煙瀰漫　大型百貨緊急閉館

「450公斤蝸牛」一夜被偷光！　法養殖場300多萬心血沒了

拍飆速片炫技！　18歲重機網紅失控噴飛「身首分離」慘死

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

耍官威！北市專委遭爆踹桌羞辱市場攤商　蔣萬安認：動作不妥

無塵室二度襲臀女同事！工程師詭辯「不小心」　監視器狠打臉

善意變罪行？32元電鍋案引社會撻伐　法務部曝貪污小額修法進度

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

陪伴半世紀！美麗海水族館海豚明星「Oki醬」病逝　沖繩縣民哀慟

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」：心情很沉重

高中鋁聯方鉦緯滿貫砲領軍　大理逆轉秀峰奪分組第一晉32強

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

國際熱門新聞

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

釜山女大生遭「鋸片削臉+割頸」　搶救2小時不治

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

前一個顧客看中卻沒買　男買下中3千萬

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

比特幣暴跌6%　拖累美股收黑427點

18歲重機網紅慘死！　飆速失控「身首飛離」

輝達砸628億入股新思科技　收高4.85％

中國兩度狀告聯合國！怒批高市引發緊張

更多熱門

相關新聞

假冒南韓總統李在明名義發表談話　向警自首

假冒南韓總統李在明名義發表談話　向警自首

南韓驚傳有人竟假冒總統李在明，在網路撰寫並散播「對國民談話」的造假文件，引發社會譁然。

宏都拉斯候選人喊復交台灣　外交部：不預設任何前提

宏都拉斯候選人喊復交台灣　外交部：不預設任何前提

宏國選情膠著　川普開嗆了

宏國選情膠著　川普開嗆了

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

宏國大選開票　親台候選人阿斯夫拉暫領先

宏國大選開票　親台候選人阿斯夫拉暫領先

關鍵字：

宏都拉斯總統

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面