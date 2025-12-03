秘魯總統參選人「開車遇暗殺」滿臉血！　擋風玻璃3彈孔照片曝

▲貝勞恩德開車時遭神秘槍手攻擊。（圖／翻攝自X／@CostaGino）



記者王佩翊／綜合報導

秘魯總統參選人貝勞恩德（Rafael Belaunde）2日在首都利馬南部慘遭槍擊，神秘槍手騎機車逼近他的休旅車後，朝貝勞恩德連開3槍。雖然貝勞恩德僥倖逃過死劫，但臉部仍被擋風玻璃碎片劃傷，鮮血直流。

根據《法新社》報導，這起震驚政壇的攻擊事件發生在利馬南部的塞羅阿蘇爾地區。當時50歲的貝勞恩德正親自開車，卻突然遭到不明人士襲擊，槍手朝他本人與車輛開火。儘管貝勞恩德並未中彈也沒有遭受重傷，但是碎裂的擋風玻璃刮傷他的臉部，使他當場濺血，上衣跟臉部都可以看見明顯血跡。

根據當地電視曝光的畫面，貝勞恩德的車輛擋風玻璃上清楚留下3個彈孔，玻璃碎裂一地。警方指出，當時車上不清楚是否還有其他乘客，而目前已經展開調查，相關犯案動機仍待釐清。貝勞恩德事後向警方坦言，之前從未收到任何恐嚇威脅。

貝勞恩德所屬的自由人民黨高層卡特里亞諾鬆了一口氣地表示，「幸好歹徒沒有得逞。」

貝勞恩德身份特殊，他是秘魯前總統費爾南多·貝勞恩德的親孫子，目前擔任能源部長。秘魯選舉法院院長布爾內奧（Roberto Burneo）嚴厲譴責此次襲擊，要求政府在2026年4月總統大選前，務必強化候選人人身安全保護。

這起事件也凸顯秘魯治安惡化問題，光是2025年已有56名公車司機因拒付保護費慘遭暴力分子槍殺。此外，根據最新民調，目前選情領先的是前利馬市長阿利亞加（Rafael Lopez Aliaga）與藤森謙也之女藤森惠子（Keiko Fujimori）。