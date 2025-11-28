快訊／華府槍擊「1國民兵死亡」　川普哽咽證實噩耗

▲美國首都華府日前發生國民兵遭槍擊事件。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國首都華府日前發生國民兵遭槍擊事件，其中一名傷勢嚴重的女性國民兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）不幸傷重不治。美國總統川普（Donald Trump）在感恩節致電軍人時親自證實這項消息，形容她是一位「年輕、優秀、備受敬重的軍人」，全國各界也為仍在搶救中的另一名國民兵祈禱。

▲遭槍擊身亡的國民兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）。（圖／路透）



根據CNN報導，川普在談話中表示，「來自西維吉尼亞州（West Virginia）的莎拉．貝克斯特羅姆，是我們提到的其中一名國民兵，她各方面都很傑出。她剛剛離開我們了。」他語帶哽咽地說，「她已不在這個世界上，她正在天上看著我們。這件事才剛發生，她遭到殘忍攻擊，現在已經去世。」

另一名受傷的國民兵為24歲的沃爾夫（Andrew Wolfe），目前仍在加護病房中搶救，情況危急。沃爾夫的父親傑森（Jason Wolfe）在接受CNN訪問時表示，「請為我兒子祈禱，他是一個很好的人，也是個戰士。」但未透露更多治療細節。

▲遭槍擊的國民兵沃爾夫（Andrew Wolfe）。（圖／路透）



根據美國聯邦調查局（FBI）與中央情報局（CIA）說法，這起槍擊案的嫌犯為阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。他曾在坎達哈（Kandahar）擔任美國政府合作部隊成員，並與中情局（CIA）合作。

CIA局長約翰．雷克里夫（John Ratcliffe）指出，拉坎瓦爾是在美軍撤離阿富汗後進入美國，屬於拜登（Joe Biden）政府的「歡迎盟友行動」（Operation Allies Welcome）計畫成員。

▲槍擊國民兵嫌犯、阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。（圖／路透）



拉坎瓦爾於2024年申請庇護，並在2025年4月獲准通過。FBI局長巴特爾（Kash Patel）則表示，嫌犯過去確實與美方部隊有密切合作關係。

目前案件仍在調查中，美國國防部與白宮均已表達哀悼之意。貝克斯特羅姆的死震驚全美，也讓外界對阿富汗撤軍後的移民審查機制再度掀起爭議。